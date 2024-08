Piazza Grande di Arezzo: storia, architettura e altre curiosità dal Medioevo al Rinascimento

La Grande Piazza di Piazza Grande di Arezzo

Nel 1200, la Piazza Grande di Arezzo non era ancora pavimentata e si estendeva dalla Torre Rossa del Palazzo Comunale in via Pellicceria fino al Borgunto e, a est, al Palazzo del Popolo.

All’epoca, l’area della piazza era il doppio di quella odierna e circondata dalle torri delle antiche nobili famiglie. Tuttavia, l’opera distruttiva di Cosimo de’ Medici, volta a trasformare la città in una fortezza, comportò la demolizione di molti edifici storici, seppellendo persino il vecchio foro romano.

Questo rese necessaria un'opera di riqualificazione, affidata a Giorgio Vasari, per la costruzione delle Logge.

Nel 1572, Vasari iniziò i lavori, ma morì l’anno successivo.

L’opera fu completata seguendo il progetto originario sotto la supervisione di Alfonso Parigi. Le Logge presentano ornamenti architettonici in pietra arenaria tipica dell’aretino, mentre le basi delle colonne sono in travertino di Rapolano, lo stesso materiale utilizzato per la scalinata del Palazzo della Fraternita.

Il portico è coperto da volte a crociera e le finestre sono sormontate da timpani con cornici di tipo classico. Particolari sono le spallette delle vetrine delle botteghe sotto la loggia, con un classicismo tipicamente brunelleschiano, riflesso dell’ammirazione del Vasari per Brunelleschi e Michelangelo.

Tra le curiosità, vi è una lapide (copia dell’originale) affissa cento anni dopo la costruzione, che proibiva alla plebe di sostare sotto le logge.

Cambiamenti Climatici? Antichi Rimedi!

“Alea iacta est” (Il dado è tratto).

"Alea iacta est" (Il dado è tratto).

Cesare, ritornando vittorioso dalla campagna in Gallia, ordinò ai tribuni della plebe di porre il veto al voto del senato, ma, poiché questi furono costretti a lasciare Roma, Cesare decise di varcare il Rubicone il 10 gennaio del 49 a.C., scatenando così la guerra civile contro Pompeo.