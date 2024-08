Incendio in un magazzino a Monte San Savino: un giovane di 26 anni ricoverato all’ospedale San Donato di Arezzo

Nella serata di ieri, alle ore 20:34, è stato attivato il 118 della ASL TSE per un incendio divampato in una proprietà privata a Monte San Savino, utilizzata come magazzino con diversi capannoni.

Fortunatamente, non si registrano vittime né intossicati tra i presenti sul luogo dell’incidente.

Sul posto sono intervenuti prontamente un’ambulanza infermieristica della Misericordia di Monte San Savino e i vigili del fuoco del comando di Arezzo, impegnati nelle operazioni di spegnimento dell’incendio.

Inoltre, un’ambulanza della Croce Rossa Italiana di Arezzo è stata dispiegata in appoggio per garantire la sicurezza durante le operazioni di bonifica.

Le forze dell’ordine erano presenti per gestire la situazione e garantire l’ordine pubblico.

Un giovane di 26 anni, coinvolto nell’incidente, è stato trasportato in codice 2 all’ospedale San Donato di Arezzo. Le condizioni del paziente non sono state rese note, ma il ricovero in codice 2 indica una situazione di media gravità.

L’intervento tempestivo delle squadre di soccorso ha evitato conseguenze peggiori, mentre proseguono le indagini per determinare le cause esatte dell’incendio.