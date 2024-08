Rapina al convento di Santa Maria delle Grazie: un giovane armato di coltello svaligia i frati

Un uomo armato di coltello ha rapinato il convento di Santa Maria delle Grazie, terrorizzando i frati presenti.

Il fatto è avvenuto domenica scorsa, 4 agosto, intorno alle 14:30.

Il rapinatore ha portato via contanti e vari oggetti dal convento.

Le indagini sono in corso e i carabinieri stanno analizzando le riprese delle telecamere di sicurezza.

Il giovane, armato di coltello, è entrato dapprima nella chiesa di Santa Maria delle Grazie per poi passare al convento adiacente.

Pensando che i frati non fossero presenti, l’uomo ha iniziato a perlustrare gli alloggi, trovandosi però faccia a faccia con i religiosi.

Dopo aver rubato circa 450 euro in contanti e altri oggetti non identificati, il rapinatore si è dileguato.

Le telecamere del complesso religioso hanno ripreso l’uomo, che era accompagnato da un cane.

Entrato in chiesa intorno alle 14:30, ha inizialmente rubato le offerte, per poi forzare l’ingresso al convento che ospita tre frati carmelitani indiani.

Ha rubato denaro e vari oggetti prima di dirigersi verso la cella del padre responsabile, Josè Anty Kannamkottullil, lasciando il cane a guardia dell’ingresso.

Il padre Josè, riposando nella sua cella, si è trovato improvvisamente davanti al rapinatore armato.

Minacciato con il coltello, il frate ha comunque gridato, richiamando l’attenzione dei confratelli.

Spaventato, il rapinatore è fuggito con il cane, portando con sé il bottino.

I frati, scossi dall’evento, hanno subito denunciato l’accaduto ai carabinieri.