Nel VI secolo a.C., un uomo giunto da Chiusi si recò alla bottega di Cica d’Arezzo, situata all’epoca dove oggi sorge la piazzetta di San Niccolò.

Il visitatore cercava una cura per il re dei Volsini, Porsenna, affetto da un principio di tisi.

Cica, un medicone famoso da Tarquinia fino agli Appennini, era rinomato per le sue cure di mal di gola, tachicardia, tisi e molte altre malattie.

Si diceva che possedesse antiche conoscenze alchemiche sumere e forse anche dell’Estremo Oriente, provenienti da popolazioni stanziate lungo il fiume Azzurro in Cina.

Per curare Porsenna, Cica preparò un infuso di gemme di pino che mise in una brocca di cinque litri (equivalente in etrusco al volume di sangue contenuto nel corpo umano). Inoltre, realizzò un decotto di corteccia di quercia mescolato con un po’ di miele e lo versò in una brocca da un litro e mezzo (in etrusco, la quantità di vino ricavata da due chili di uva o il peso di dieci grossi limoni).

Il messaggero tornò a Chiusi via chiatta, portando i preparati al lucumone Porsenna. Dopo qualche giorno di trattamento, il re si sentì meglio, tanto da poter marciare con il proprio esercito per assediare Roma.

Tuttavia, al ponte che portava al centro della città, oggi noto come Ponte Sisto, l’eroico Orazio Publio Coclite riuscì a respingerlo con una strenua difesa.

Porsenna desiderava riportare al trono di Roma il re etrusco Tarquinio il Superbo. Il senato romano, però, decise di uccidere il re di Chiusi.

Caio Muzio, un giovane volontario per la missione, commise un errore fatale, uccidendo un funzionario pagatore dell’esercito dei Volsini. Tornato a Roma, per punirsi, Muzio bruciò la propria mano nel braciere.

Nel frattempo, Porsenna, privo delle medicine, ricominciò a tossire e a sputare sangue. Dovette quindi ricorrere nuovamente al medicone Cica.

La storia è riportata da Afunia, un sacerdote ermafrodita che partecipò alle Olimpiadi del 484 a.C. nella prova di tiro con l’arco di precisione.