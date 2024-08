Due incidenti stradali sulla SR 71: intervengono il 118, Vigili del fuoco e Polizia Municipale

Nella serata di ieri e nelle prime ore di oggi, due incidenti stradali hanno richiesto l’intervento delle squadre di emergenza sulla SR 71, coinvolgendo diverse unità di soccorso e forze dell’ordine.

Incidente a Sitorni

Alle ore 22:30 di ieri sera, il 118 della ASL TSE è stato attivato per un incidente automobilistico all’altezza del bivio per Sitorni. Sul luogo dell’incidente sono intervenute:

Ambulanza infermieristica di Subbiano

Ambulanza di base della Pubblica Assistenza di Castiglion Fibocchi

Vigili del Fuoco

Polizia Municipale

Nell’incidente sono rimasti feriti un uomo di 48 anni e un minore, entrambi trasportati in codice giallo al Pronto Soccorso dell’ospedale San Donato di Arezzo.

Incidente a Olmo

Un secondo incidente si è verificato alle ore 01:45 sulla SR 71, questa volta all’altezza di Olmo. Il 118 della ASL TSE ha attivato le seguenti squadre di soccorso:

Automedica di Arezzo

Ambulanza della Croce Bianca di Arezzo

Ambulanza della Croce Bianca di Tegoleto

Vigili del Fuoco

Forze dell’ordine

L’incidente ha coinvolto un giovane di 21 anni, trasportato in codice giallo all’ospedale San Donato di Arezzo.

Entrambi gli incidenti sono attualmente sotto indagine per determinare le cause e le dinamiche.

Le autorità competenti raccomandano prudenza e rispetto delle norme di sicurezza stradale per evitare ulteriori incidenti.