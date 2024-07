Arezzo nel 1400: tra peste, afflusso di fiorentini e l’Influenza economica di Firenze e Bologna

AREZZO E LA PESTE DEL 1400 E L’INVASIONE DEI FIORENTINI E BOLOGNA?

Da alcune lettere dell’epoca, si deduce che mentre Firenze e Bologna erano città colpite dall’epidemia di peste, ad Arezzo i pochi malati erano tutti guariti, salvo uno di salute cagionevole.

Così scrive un frate alla sua famiglia a Firenze, invitandoli a comprare casa ad Arezzo, e di far presto, in quanto molti fiorentini si sono già trasferiti e i prezzi non sono ancora aumentati.

Anzi, le case costano meno rispetto a Firenze e Bologna.

Nella missiva, Bologna viene scritto “Bolongna”, e mi sono domandato perché. Dall’Etrusco, Felzna, alcuni dicono che fosse una famiglia nobile del tempo etrusco, altri che indicasse la terra fertile della zona.

Secondo me è la spiegazione più convincente, ma ci sono anche coloro che prediligono l’aspetto delle costruzioni o la cinta muraria fortificata. La città dell’Etruria Padana fu conquistata dai Galli Boi nel IV secolo a.C. I Galli Boi erano esperti combattenti e venivano usati come corpo di cavalleria da Cesare nella sua X Legione. “Bononia Docet” nel medioevo, in quanto prima università d’Europa, e abitata da uomini miti (“buonuomo”).

Non pensavo però che in volgare si scrivesse “Bolongna” e non “Bologna”.

D’altra parte, il nome Tommaso si scriveva anche Tomaxo, Tomaso e pure come in italiano corrente, Tommaso.

DAL GROSSO AL FIORINO AI PAGAMENTI RATEALI ALL’USURA

Diverse città-stato coniavano la propria moneta.

Il “grosso”, prevalentemente in argento, fu coniato per circa 60 anni ad Arezzo con l’effige del patrono San Donato.

Veniva chiamato "grosso" perché realizzato in argento: l'aquilano coniato a Merano, poi sostituito dal grosso tirolino a Venezia, Massa Marittima e Lucca avevano tutti il proprio grosso, e il grossone come multiplo.