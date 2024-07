Il mercato delle bestie e l’economia aretina tra il 1250 e il 1400

MERCATO DELLE BESTIE NEL 1400

I trattori dell'epoca erano i bovi quelli destri e quelli sinistri più o meno al mercato del Sabato, che si svolgeva nella sottostante zona del Pionta, dove poi fu fatto il Foro Boario se ne vendevano circa 8 alla settimana.



I castrati da 30/40 chili circa 4 o 5 a settimana, lo stesso per il numero di asini, il mezzo di trasporto più a buon mercato, mentre quello di lusso, del cavallo, era di circa la metà, cioè due capi a settimana, e al pari degli asini venivano vendute le pecore.

Poi arrivarono i Gigliati gottalesionati e con gabelle e dazi ridussero alla povertà gran parte della popolazione aretina, ci fu il cambiamento delle vie di comunicazione, più controlli, e la prime bolle di accompagnamento delle merci, i fuzionari, i famosi "passeggeri" o le" guardie", i primi paragonabili agli esattori i secondi alle dirette dipendenze del dominatore.

( tuttavia c’era anche a quell’epoca parecchia evasione).

ECONOMIA ARETINA NEL 1250 E GLI AMINTORI DI QUELL’ EPOCA

Ho sempre avuto una certa ammirazione per Amintore Fanfani, politico integerrimo e autoritario, ma di grande aiuto per Arezzo e lungimirante nelle sue iniziative.

Sbarcato dalla Sardegna a Livorno, dopo l' 8 settembre del 1943, riuni' tutti gli aretini, per far ritorno in Arezzo con qualsiasi i mezzo di fortuna, non disdegnando una bici in tre per alcuni tratti, e tra questi c'era ancbe il mi babbo, forse per questo mi portava da piccolo ad ascoltare i suoi comizi in piazza San Francesco.