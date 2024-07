Le olimpiadi e la società del 3560: tra evoluzione tecnologica e tradizioni controverse

LE OLIMPIADI NEL 3560

Si svolgono ogni due anni e mezzo, per motivi di sponsor e pubblicità, e inoltre ci si serve di cascobensport

I cerchi sono diventati 6 in quanto è stato aggiunto il sistema di sospensione al terzo piano.

Possono partecipare i transgenders sia di ambo sessi escluso le briciautonome.Continua a leggere

E stata abolita la gara del salto con l’asta e del salto in alto, ciò dovuto all’uso del cascobensport, che permette di battere qualsiasi record. Particolare ed eccezionale è la gara del rutto piu lungo, certo che le cape non presenziano mai a questi avvenimenti da loro considerati tribali e non consoni ai tempi, solo quelle addette alla procreazione possono assistere, mentre alle partecipanti donne viene data in anticipo la medaglia d’oro. I maschietti vengono così consolati tra le duttili braccia delle bricieautonome mentre ai Trasgender viene offerto sempre un posto nelle tv telepatiche.

Particolare è la gara dei tuffi dalla piattaforma dei 10 metri, infatti chi vuole presentare un salto triplo carpiato, delle volte può anche partecipare tramite il cascobensport alla gara del salto triplo in pista, ma capita anche che l’atleta dia delle belle musate sulla sabbia, uno una volta si stronco’ l’osso del collo, viceversa uno in pista affogo’, non sapeva nuotare.

IL GIALLO DI RUTA E L’ISPETTORE DI URBINO NEL 3560

Era la notte del 4 Marzo del 3560, Ruta aveva terminato il lavoro nel prive’ del circolo degli arcilessi, aveva avuto 10 clienti, quella sera, ma con solo tre aveva avuto i rapporti , Bastiano, Resto e Toldo.

All’uscita del circolo anziani trovò il suo pattino telepatico scarico di idee, e dovette iccamminarsi in mezzo alla selva, in quanto le strade non esistevano più, vedeva tutte le abitazioni degli abitanti sopra di sé, tutte al terzo piano im sospensione, quando all’improvviso vide seduto sotto un albero finto, un uomo di enorme statura, ma con il capo “picino” e la testa calvaContinua a leggere

Si nascondeva tra i vecchietti Porro e riusciva in sospensione ad entrare nelle case al terzo piano e trafugare caschiben e caschibensex. Il poliziotto per alcuni giorni interrogo’ dopo il lavoro Rita, quando il vecchietto mascherato si fece presente lui l’aspetto’ fuorii del circolo e nel momento che si metteva il cascoben per teletrasportarsi via, lo infilzo’ con una telepallottola che si conficco’ nel costato trapassando il cuore. La giovane Ruta seguito’ a ricevere i clienti, il poliziotto tornò ad Urbino…… ma che giallo è!??.

La ragazza poteva svincolarsi con i suoi arti duttili, ma pur impaurita vide in quell’immagine una sorta di onestà e mancanza di immediato pericolo. ” non ho visto nessun cliente mascherato” ” rispose la fanciulla,” ma qualche giorno fa uno dei vecchietti del circolo si era messo un cascobensex ed era entrato nel prive'” continuo’ Ruta. L’uomo lasciò il braccio di Ruta e la lasciò scendere nel suo rifugio, mentre lui tornò verso il circolo degli arcilessi.

Impaurita, le 4 generazioni, hanno anche delle sensazioni, di piacere, paura, felicità ecc., cercò quindi di affrettare i passi verso il suo rifugio, certo non poteva dormire nel prive’.Il rifugio era in un incavo di una quercia finta, da cui con scalette si scendeva quattro metri sotto il livello del prato finto.

RUTA, SERIE 569 4°GENERAZIONE, DUPLICATO DI BRICIAUTONOMA N° MATRICOLA 669936 SORELLA DI MANA ( SIAMO NEL 3560)

Questa oltre che disponibile e servizievole, è molto sexy, il suo fascino, appena uscita dalla duplicazione tridimensionale, colpi’ gli addetti al controllo, tante che gli ispettori per alcuni mesi la tennero nascosta alle visite a sorpresa del partito V ( vagina) delle donne cape.Continua a leggere

In seguito non potendo nascondere all’ inventario di fine anno, dovettero simulare dei difetti e la inserirono nelle liste della rottamazione, guaste, difettose o troppo usate, ma la occultarono nel circolo degli anziani arcilessi, in un prive’ in cui potevano, dietro utilizzo di un cascobensex, essere lasciati insieme a lei da soli, mentre si esibiva in volteggi al palo.Solo chi aveva un particolare abbonamento poteva essere tele/ trasportato in questo prive’ nascosta dal paravento del circolo arcilessi.

Anche il cascobensex deve essere utilizzato in modo preciso sia come da sistema di calzatura in testa, che di ricerca mentale di piacere, infatti Rispotestapicina una volta si ritrovò al cesso di questo circolo insieme ad un povero vecchietto, che gli chiese di riporgli il moscio nella patta, e preso dalla compassione, lo aiuto’, ma non trovò piacere, un altra volta, sbagliando direziome si ritrovò in una caverna piena di sadomasochisti, ebbe per il rotto non della cuffia, salva la vita!!