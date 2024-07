La battitura dei tempi passati: il rituale degli sconti nei poderi

E’ il tempo degli sconti%?

La mattina alle 5,30 con la propria forca timbrata a fuoco, al suono della sirena, s’andava a ” scontare” la battitura, nell’aia del vicino.

Secondo i poderi e il raccolto ci volevano dai 30 adulti e 15 ragazzi ai 50 adulti e i soliti 15 ragazzi, per poderi dalle 350 alle 1000 “staia” grano.

Almeno 6 macchinisti ( 1 trattorista, 1 addetto ai cinghioni e 4 imboccatori),

Poi si passava alle bocchette della trebbia 1 di famiglia del contadino e 6 al traporto balle e travaso grano dallo staiolo.

La misurazione alla bascula veniva fatta dal padrone e o dal su’ citto.

Poi a metà trebbia i ragazzi addetti al trasporto della lolla fin sopra il fienile almeno 6 , tre per la lolla e tre per il pagliolo che usciva davanti in basso e 3 a fare la barca nel fienile, quattro balle cucite unite a formare il grande telo per il trasporto.

Nel tetto della trebbia aperto si alternavano 2 squadre di 4 elementi che con i roncolini che scioglievano le manne, e altre due squadte erano addette con la forca a passare dalla mucchia o dal mucchio,a loro, le manne asciutte.

Infine gli ingegneri dei pagliai e o della mucchia a sistemare con la forca la paglia nel pagliaio o nella mucchia almeno 2 squadre da 4.

Mancano 5 cittarelle ad aiutare a portare da bere con la mezzina e il fiasco.

E non bastava in casa alla cucina e al servire almeno 10 donne ci dovevano essere.

La mattina dopo due ore c’era la colazione, pomodori smezzati cetrioli conditi, cacio salame finocchiona e prosciutto e poi avanti fino alla mezza.

Poi lavaggio al bidone dell’acqua o al bigone e dopo essersi lavati dalla polvere e dal suddecio a tavola, i macchinisti in casa del contadino e con il servito bono con coltello e forchetta, e il popolo degli scontatori alla merigge in tavoloni imbanditi da coperte o tovaglie di lino grosso un coltello ogni 5, ma ognuno con la su’ forchetta.

Maccheroni al sugo d’ocio, serviti con ramaioli giganti, e poi arrosti di pollo, nane al forno e ocio a tutto spiano con contorno di patate, disdegnando la catinella di insalata.

Verso le cinque i cantucci con il vinsanto, e tutti dal solito bicchiere, appena sciacquato da una spruzzata d’acqua.

Fino alle 7,30 dove il pagliaio veniva modellato dalla pertica e il bombelo delle acciughe in cima al barcile.

La cena, solita divisione macchinisti e contadini, per tutti grandinina o stelline in brodo parecchio grasso e avanzi o parti lesse dei soliti animali, ma per i macchinisti il collo ripieno d’ocio.

Ormai era calata la sera e ognuno tornava a casa sua con la propria forca.