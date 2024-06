Partono i lavori a Santa Maria delle Grazie, proseguono in zona Baldaccio e in zona ex Cadorna

A partire dalla prossima settimana e fino alla fine dell’anno inizieranno i lavori per la rotatoria a Santa Maria delle Grazie.

Durante questo periodo, il semaforo attuale sarà disattivato e verranno apportate modifiche al traffico.

In particolare, saranno introdotte le seguenti restrizioni:

I veicoli su via Leonardo da Vinci in direzione di viale Benedetto da Maiano non potranno svoltare su viale Mecenate.

Chi percorre il tragitto inverso non potrà svoltare a sinistra su viale Mecenate.

Chi viene dal centro su viale Mecenate non potrà svoltare a destra su via Leonardo da Vinci.

Chi proviene da via Andrea della Robbia/via Santa Maria delle Grazie non potrà accedere a viale Mecenate, tranne i residenti.

Su via Andrea della Robbia, dal civico 38 all’intersezione con via Santa Maria delle Grazie, sarà introdotto il doppio senso di circolazione. Sarà presente segnaletica adeguata.

Continuano anche i lavori di raddoppio del sottopasso e la sistemazione della viabilità in zona Baldaccio. Dal 30 giugno al 10 luglio sarà in vigore il limite di velocità di 30 km/h. Chi arriva da viale dei Carabinieri verso il centro dovrà utilizzare la nuova rotatoria, mentre nulla cambia per chi esce dalla città.

Attenzione anche al divieto di sosta con rimozione lungo via Porta Buia, dal civico 6 per 30 metri, e su via Giuseppe Garibaldi, su entrambi i lati, dall’intersezione con via Porta Buia/via Isidoro del Lungo fino al civico 157, dalle 8 alle 18 esclusi i festivi, per i lavori alla scuola Cesalpino.

Inoltre, la realizzazione della nuova sede del Centro per l’impiego in zona ex Cadorna comporta fino a maggio dell’anno prossimo il divieto di sosta 24 ore su 24 nei parcheggi di piazza Amintore Fanfani e piazza del Popolo adiacenti alla palazzina comando.