Coppa Italia Giovanile di pugilato: Brando Nicchi il cucciolo dei magnifici sette medaglia d’Argento

Nel fine settimana del 22 e 23 giugno a Roseto degli Abruzzi si è tenuta l’edizione 2024 della Coppa Italia Giovanile della Federazione Pugilistica Italiana, una competizione che vede la partecipazione di giovani atleti della boxe provenienti da tutte le regioni d’Italia.

Gli atleti, di età compresa tra i 5 e 13 anni, sono stati divisi in quattro diverse categorie: Cuccioli, Cangurini, Canguri e Allievi.

Più di cento bambini hanno rappresentato i vari Comitati Regionali d’Italia. Nella categoria dei più piccoli, i “Cuccioli”, il portacolori della squadra toscana è stato Brando Nicchi, un atleta di 7 anni figlio e nipote d’arte. Il giovane pugile ha affrontato tre diverse prove: il circuito ad “H”, il salto della corda e la prova al sacco.

In particolare, Brando ha brillato nella prova al sacco, dimostrando una tecnica impeccabile e ricevendo dai giudici il riconoscimento per la migliore esecuzione tra tutti i partecipanti della sua categoria.

Nonostante l’ottima prestazione, Brando Nicchi si è classificato al secondo posto nella classifica finale, a causa di qualche giro di corda in più eseguito dalla vincitrice.

Tuttavia, per la Boxe Nicchi il secondo posto del piccolo Brando è motivo di grande orgoglio grazie all’entusiasmo e alla determinazione dimostrata dal giovane atleta, che ha reso tutti molto soddisfatti.

Grazie anche ai risultati degli altri atleti della squadra toscana, i “Magnifici Sette”, coordinati dai Maestri Ivo Fancelli e Aldo Nicchi, hanno conquistato la coppa come miglior squadra regionale, classificandosi al primo posto.

Questa vittoria assume un valore ancora più profondo per la Toscana, poiché l’edizione di quest’anno della Coppa Italia Giovanile era dedicata alla memoria del compianto Pino Ghirlanda.

Ghirlanda, che per 16 anni ha guidato il Comitato Regionale Toscano, è stato uno dei principali promotori dell’attività giovanile a livello nazionale.