Grave incidente a Chiaveretto: intervento dei Vigili del Fuoco per soccorrere un uomo incastrato sotto un trattore

I Vigili del Fuoco di Arezzo sono intervenuti prontamente nella località di Chiaveretto, comune di Arezzo, per soccorrere una persona rimasta incastrata sotto un trattore.

L’incidente è avvenuto mentre un uomo stava percorrendo una strada a bordo del suo trattore.

Per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo si è ribaltato, lasciando l’uomo intrappolato sotto di esso.

Data la natura impervia del terreno, è stato necessario attivare l’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco, che ha trasportato e calato gli elisoccorritori direttamente sul luogo dell’incidente.

Grazie alla tempestività e alla competenza dei Vigili del Fuoco, l’uomo è stato liberato dal trattore e affidato immediatamente alle cure del personale medico del 118.

Successivamente, l’infortunato è stato trasportato in ambulanza all’ospedale per ulteriori accertamenti e cure.