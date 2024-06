Abusa della figlia 12enne e scappa con l’altro figlio: lui arrestato, lei finisce in ospedale

In provincia di Arezzo, un padre è stato arrestato con l’accusa di abusi sessuali sulla figlia di 12 anni.

Dopo l’orribile crimine, l’uomo è fuggito dalla loro abitazione portando con sé l’altro figlio di 8 anni. Sono stati i familiari della bambina a dare l’allarme al 118, permettendo così ai carabinieri di intervenire e bloccare l’uomo.

La bambina è stata trasportata in ospedale, dove è stata presa in carico secondo il protocollo di codice rosa, che viene attivato nei casi di violenza su donne e minori. La vicenda è in piena fase di ricostruzione, con le autorità che mantengono il massimo riserbo sui dettagli emergenti per proteggere la privacy e la sicurezza della giovane vittima.

L’abuso è avvenuto nell’abitazione familiare, situata in un paese dell’Aretino. I carabinieri hanno già raccolto le prime testimonianze tra i parenti e gli altri familiari, che sono stati i primi a lanciare l’allarme.