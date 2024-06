La storia di Sulpicia -Il calcio: dal medioevo alla scoperta dell’America

LE DUE SULPICIA E LE STORIE DI UN AREZZO ANTICA E I PRIMI ZATTERONI

Su Sulpicia, prima credevano che Tibullo fosse bisessuale, poi altri pensarono che esistesse solo la poetessa omonima dell’epoca di Diocleziano, infine solo a metà del 1700 nelle elegie si scoprì una personalità strettamente femminile ed il mondo culturale si aprì all’esistenza di una poetessa, come scrittrice delle elegie del IV libro di Tibulo, e la consacrazione fu nel 1991 con la pubblicazione dell’articolo di Carol Merriam.Continua a leggere

Ma non tutti sanno, che lei passasse molte ferie ed estati in quel di Arezzo Agustea, infatti lo zio Messala Corvino possedeva al di qua dell’Arno, in località Venere, una fattoria, e lei spesso si recava ad Arezzo per la vecchia Cassia a trovare amiche e fare shopping.Con una biga carrata( a due assali 4 ruote), sedeva al riparo dal sole in seconda fila accompagnata da una schiava e da guardia del corpo.

Certo di guardie del corpo non ce ne era bisogno ad Arezzo, ma questa veniva usata sia per portare mercanzie acquistate, più che per difesa personale ( facchino).

Arrivati alla porta dl Giglio-Moscio, venivano controllati i pass degli entranti, le mura erano imponenti e ancora avevano il suo fascino, oltre per l’altezza, ma in quanto appartavano al di dentro un outlet gigantesco, come quello di Aria Aria di Aba in Nigeria.

Entrata ad Arezzo spesso si fermava nei negozi di vasellame, e ammirava lungo la salita dell’attuale piaggia del Murello le opere uscite dagli opifici sottostanti, che si potraevano anche al di fuori delle mura.

Giungeva poi per via Cavour in quel rinomato ristoro e vineria del Mensmorium famosa a quel tempo oer le ubriacature e perdita di intelletto, infine arrivava da Palmirius, ottima boutique dell’epoca, che per le ricche donne aveva utilizzato tuniche uniche fino ai piedi, ma a gambale appuntato ciascuno alla caviglia da un nastro rosso con filamenti di color oro, tanto da sembrare i nostri pantaloni, ma alll’interno dal cavallo in giù aperti.

Proseguendo verso lo shop del Semencius, le nuove “perones” , una tripla o quadrupla suola che rendeva la statura leggermente più alta per chi le portasse(gli zatteroni).

Sulpicia inoltre agli acquisti, al suo ritorno a Roma con particolari acconciature abbellite da nastri e oltri ornamenti particolari, portava alle donne romane la novità della moda, e la sua bellezza e la sua influenza non dovevano essere offuscate dal suo amore per “Cerinto”, uomo sposato, in quanto sarebbe stata mal vista da altre donne maritate, e quindi dovette scrivere sotto paravento.