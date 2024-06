Infortunio sul lavoro a Chiusi della Verna: 44enne trasportato in ospedale

Il servizio di emergenza 118 dell’Asl Tse è stato attivato alle ore 15:00 a seguito di un infortunio sul lavoro avvenuto in un cantiere in ambito boschivo a Chiusi della Verna.

Un uomo di 44 anni è stato trasportato in codice 2 all’ospedale San Donato di Arezzo dall’elicottero dei vigili del fuoco.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti l’ambulanza infermierizzata della Misericordia di Bibbiena, il servizio di Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (PISL), i vigili del fuoco e i carabinieri di Bibbiena.

Le circostanze dell’infortunio sono ancora in fase di accertamento.