Furto al parcheggio Pietri: turisti tedeschi derubati dei bagagli

Una coppia di turisti tedeschi è stata vittima di un furto al parcheggio Pietri di Arezzo.

I malviventi hanno rotto il finestrino della loro auto e hanno portato via i bagagli che si trovavano all’interno.

Secondo quanto ricostruito, la coppia aveva parcheggiato l’auto al Pietri per poi raggiungere il centro storico utilizzando le scale mobili.

Al loro ritorno, hanno trovato il finestrino in frantumi e i bagagli scomparsi.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia municipale che ha raccolto la denuncia dei turisti e ha avviato le indagini per identificare i responsabili e recuperare la refurtiva.

La polizia municipale raccomanda di non lasciare mai oggetti di valore incustoditi nelle auto, anche se parcheggiate in zone videosorvegliate.

Consigli per evitare i furti:

Non lasciare mai oggetti di valore incustoditi in auto, neanche per pochi minuti.

Se possibile, parcheggiare l’auto in un garage o in un parcheggio custodito.

Se si deve lasciare l’auto incustodita, cercare di non lasciare in vista i bagagli.

Se possibile, allontanare i bagagli dai sedili anteriori e riporli nel bagagliaio o sotto i sedili posteriori.

Chiudere bene le portiere e i finestrini dell’auto.

Denunciare immediatamente alle forze dell’ordine qualsiasi tentativo di furto.