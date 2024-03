Mamma aretina sorpresa con droga al carcere di Orvieto: arrestata per traffico di hashish

Una madre residente ad Arezzo è stata arrestata mentre tentava di consegnare dieci grammi di hashish a suo figlio detenuto nel carcere di Orvieto.

La madre, che si era recata in visita al figlio, è stata individuata durante la procedura di controllo, la sua sfortuna è arrivata quando l’unità cinofila della polizia penitenziaria ha fiutato la sostanza stupefacente, impedendo così il suo ingresso nel penitenziario.

Il supporto dell’unità cinofila, si è messa ad annusare con insistenza la 56enne, in fila con altri familiari per entrare in carcere per il colloquio con suo figlio.

Le manette sono scattate per la donna, resa responsabile dalle indagini della polizia penitenziaria che da tempo combatte il traffico di droga all’interno del carcere di Orvieto.

(Foto da: Unità cinofile Polizia Penitenziaria)