Incendio a Stia: pronta risposta dei Vigili del Fuoco e volontari

Questa mattina, un drammatico incendio ha colpito una villetta singola a Stia, mettendo a rischio la sicurezza di tre persone che fortunatamente sono riuscite a evacuare l’abitazione incolumi.

Un intervento tempestivo e coordinato da parte dei Vigili del Fuoco di Arezzo, del distaccamento di Bibbiena e dei volontari di Pratovecchio ha permesso di domare le fiamme e evitare conseguenze più gravi.

L’incendio ha coinvolto una porzione della villetta, rendendola inagibile totalmente, come attestato dal funzionario dei Vigili del Fuoco presente sul luogo dell’incidente.

La prontezza delle tre squadre di intervento, di cui una proveniente dal distaccamento volontari di Pratovecchio, una dal distaccamento di Bibbiena e una dalla centrale di Arezzo, ha contribuito in modo determinante al successo dell’operazione di spegnimento.

Al momento dell’arrivo dei soccorritori, l’incendio era già generalizzato, ma grazie alla professionalità e alla competenza delle squadre dei Vigili del Fuoco, la situazione è stata rapidamente portata sotto controllo.

Le tre persone che occupavano l’abitazione sono riuscite a mettersi in salvo, uscendo illese dall’incidente.

Il funzionario dei Vigili del Fuoco ha dichiarato che la casa colpita è stata dichiarata inagibile a causa dei danni causati dall’incendio.

Le indagini per determinare le cause dell’evento sono in corso, mentre le autorità locali stanno fornendo supporto alle persone coinvolte per affrontare le conseguenze di questo tragico episodio.