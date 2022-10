L’Amen prova la rimonta ma Cecina si prende i due punti al Palasport Estra

Nel finale i ragazzi di coach Evangelisti si avvicinano ma non basta

Amen Scuola Basket Arezzo – Sintecnica Basket Cecina 72-76

Parziali: 15-18; 29-46; 47-62

Amen: Lici 3, Veselinovic 9, Fornara 22, Lanucci ne, Filippeschi ne, Rossi 18, Furini ne, Terrosi, Castelli 5, Giommetti 9, Pelucchini 2, Provenzal 4. All. Evangelisti Ass. Liberto

Sintecnica: Pellegrini, Mezzacapo 4, Guerrieri 2, Fattori 13, Bruni 21, Puccioni 6, Bracci 7, Pistillo 5, Turini 10, Pistolesi 8. All. Da Prato Ass. Bongini

Sconfitta casalinga per l’Amen Scuola Basket Arezzo a cui non riesce una epica rimonta contro la Sintecnica Cecina che passa al Palasport Estra con il punteggio di 76-72.

Partenza sprint degli ospiti che fin dai primi minuti di gioco prendono in mano la conduzione della partita, solo una tripla di Lici allo scadere del primo quarto tiene a -3 il quintetto aretino (15-18).

Nel secondo parziale Cecina gioca con grande determinazione, Arezzo fatica a trovare la via del canestro mentre dall’altra parte tre triple consecutive danno un break importante a favore degli ospiti che vanno all’intervallo sul 46-29.

L’Amen prova a reagire al rientro dagli spogliatoi ma Cecina amministra con attenzione il vantaggio accumulato mantenendo il +15 alla terza sirena (47-62), sfruttando anche i tanti errori amaranto in fase realizzativa.

Quando la partita sembra incanalata in favore degli ospiti comincia la reazione della SBA che cambia registro in fase difensiva e mettendo per la prima volta in difficoltà l’attacco dei tirrenici.

Un po’ di stanchezza nei giocatori chiavi di coach Da Prato viene evidenziata dal buon momento amaranto, Veselinovic e Fornara riportano a -4 l’Amen con i tiri dalla lunga distanza.

I ragazzi di coach Evangelisti non riescono però a mettere dentro i tiri che avrebbero messo ulteriore paura agli avversari, così dalla lunetta Cecina chiude la gara in proprio favore nonostante i tentativi amaranto culminati con 5 punti di Rossi nel finale.

La partita termina con la vittoria ospite per 76 a 72 in una gara dove all’Amen rimane l’amaro in bocca di aver sbagliato troppo nei primi tre quarti, domenica prossima altra sfida contro un avversario di prima fascia come la Virtus Siena nel fortino del PalaPerucatti.