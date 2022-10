Approfittano della Sagra della Polenta per svaligiare una casa

Furto la notte scorsa a Castiglion Fiorentino, i ladri dopo avere atteso che i proprietari usciserro dall’abitazione, li hanno seguiti fino a Rigutino dove è in svolgimento la Sagra della Polenta, nel parcheggio i malviventi sono entrati in azione, hanno rubato le chiavi dell’abitazione dall’auto e sembra che abbiano anche forato le gomme della vettura per agire con tranquillità.

Poi indisturbati, sono tornati a a Castiglion Fiorentino in via Sant’Antonino per entrare nella casa presa di mira, da dove hanno asportato gioielli e una cassaforte con un fucile.

Una volta rientrati a casa, i proprietari hanno subito avvisato i carabinieri che hanno messo in piedi un servizio di controllo, ed hanno recuperato la cassaforte abbandonata dai malfattori, hanno recuperato l’arma e l’hanno riconsegnata al legittimo proprietario.

Le indagini proseguono, i carabinieri stanno cercando di rilevare eventuali impronti e stanno visionando i filmati delle videocamere.