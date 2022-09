90′ + 5′ – L’Arezzo supera il Terranuova Traiana 2-0.

90′ – Concessi cinque minuti di recupero.

88′ – Damiani va via in fascia e mette al centro per Gaddini che non trova la porta.

87′ – Entra Dema per Pericolini. Partita praticamente chiusa dopo il gol di Castiglia anche se Diallo ha avuto due occasioni interessanti e pochi istanti fa anche il Terranuova si è reso pericoloso dalle parti di Trombini.

76′ – Più spazi e più possibilità di manovra per l’Arezzo che costruisce un’occasione con Bramante: cross per Gaddini e Antonelli mette in angolo.

72′ – Fuori tra gli applausi Castiglia, entra Forte.

69′ – Entra Bramante per Pattarello.

66′ – Entra Damiani per Bianchi. Nel frattempo l’Arezzo ha sfiorato il gol del 3-0 con Diallo in due occasioni.

60′ – Entra Gaddini per Convitto.

57′ GOL AREZZO: lancio di Pattarello, Castiglia si inserisce e di testa disegna un pallonetto che beffa Antonelli posizionato fuori dai pali.

50′ – Ammonito Gautieri per una vistosa trattenuta su Bianchi.

46′ – Squadre in campo per la ripresa. Nessun cambio nel corso dell’intervallo.

45′ + 1′ – Squadre al riposo con il Cavallino avanti per 1-0.

45′ – Un minuto di recupero.

44′ GOL AREZZO: rinvio errato di Antonelli, Settembrini intercetta e mette al centro con il pallone che arriva a Convitto che a porta sguarnita non sbaglia. Amaranto in vantaggio.

39′ – Bianchi dalla distanza impegna Antonelli che non trattiene, la difesa valdarnese manda in fallo laterale.

33′ – Occasione per Gautieri che evita la trappola del fuorigioco, entra in area ma calcia alle stelle.

26′ – Azione manovrata dell’Arezzo, Convitto ci prova da fuori area e Antonelli blocca.

20′ – Non cambia il copione della partita. Il Terranuova crea densità sulla propria trequarti per impedire all’Arezzo di arriva a dettare l’ultimo passaggio.

10′ – Il Terranuova si chiude con cinque uomini in difesa per poi cercare le ripartenze. Arezzo alla ricerca del varco giusto con la manovra del pallone.

5′- Traversone di Convitto, Pattarello alza troppo la mira.

4′ – Squadre in campo. Si riprenderà con una rimessa laterale per l’Arezzo.

AREZZO (4-3-3): 1 Trombini; 23 Pericolini (42′ st 25 Dema), 6 Polvani, 13 Bruni, 20 Zona; 8 Settembrini, 5 Bianchi (21′ st 18 Damiani), 21 Castiglia (27′ st 14 Forte); 10 Pattarello (24′ st 16 Bramante), 19 Diallo, 7 Convitto (15′ st 11 Gaddini).

A disposizione: 22 Viti, 4 Risaliti, 9 Boubacar, 15 Poggesi.

Allenatore: Paolo Indiani.

TERRANUOVA TRAIANA (3-5-2): 1 Antonelli; 2 Farini, 4 Bega, 6 Artini (45′ st 16 Sestini); 7 Gautieri (33′ st 17 Petrioli), 10 Mazzei (16′ st 18 Benucci), 5 Cioce, 8 Massai, 3 Maloku (29′ st 14 Manchia); 11 Sacconi, 9 Schinnea (13′ st 19 Ceppodomo).

A disposizione: 12 D’Ambrosio, 13 Gabbrielli, 15 Minori, 20 Castaldo.

Allenatore: Simone Calori.

ARBITRO: Costantino Cardella di Torre del Greco (Alex Arizzi di Bergamo – Manuel Cavalli di Bergamo).

RETI: pt 44′ Convitto; st 12′ Castiglia.

Note – Spettatori: 2.232 (1.342 paganti e 890 abbonati). Recupero: 1′ + 5′. Angoli: 3-4. Ammoniti: pt 27′ Massai; st 5′ Gautieri, 34′ Benucci.