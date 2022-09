Centauro sessantenne muore a Levanella

Alle ore 14:42 i mezzi dall’emergenza urgenza dell’Asl Tse sono stati attivati per un incidente, in località Levanella a Montevarchi, in via Aretina, dove sono rimasti coinvolti un furgone e una moto, il motociclista sembra essere scivolato sulla strada bagnata per poi essere travolto da un furgone e non ha avuto scampo.

La vittima è Mauro Mancini Proietti, 60 ANNI, ex vicequestore a Montevarchi e consulente di Silvia Chiassai Martini in Provincia.

Sul posto l’ambulanza di Montalto con la Misericordia di San Giustino, l’automedica, Pegaso 1, vigili del fuoco e Polizia Municipale di Montevarchi.