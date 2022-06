Ordinanza del sindaco: limitato l’uso dell’acqua potabile fino al 30 settembre

Firmata oggi dal sindaco Ghinelli l’ordinanza che regola, limitandolo, l’uso dell’acqua potabile fino al 30 settembre 2022.

Preso atto della necessità di tutelare le riserve idropotabili a disposizione per l’approvvigionamento durante il periodo estivo, particolarmente critico a causa dell’aumento delle temperature, della scarsità delle precipitazioni, dell’aumento dei consumi per attività turistiche, irrigue e in considerazione della richiesta dell’Autorità Idrica Toscana, di adottare per il periodo estivo una specifica ordinanza di divieto di tutti gli usi non essenziali dell’acqua proveniente dal pubblico acquedotto, l’ordinanza, con decorrenza immediata, stabilisce il divieto su tutto il territorio comunale di utilizzo dell’acqua potabile proveniente dagli acquedotti urbani e rurali per scopi diversi da quelli igienico-domestici fino al 30 settembre 2022.

In caso di violazione del provvedimento è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di 100 ad un massimo di 500 euro.