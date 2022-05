Ferito pescatore scivolato sul torrente Sovara a Tavernelle di Anghiari

I vigili del fuoco del comando di Arezzo, supportati dall’elicottero VF Drago, sono intervenuti per soccorso a persona in località Tavernelle di Anghiari, lungo il letto del fiume Sovara.

Un pescatore scivolato sul fiume è rimasto ferito, è stato stabilizzato e poi recuperato dai vigili del fuoco in collaborazione con i sanitari del 118.

Successivamente il ferito è stato preso in carico dal personale sanitario dell’elisoccorso Pegaso, per il successivo trasporto in ospedale.