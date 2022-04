Devastati gli uffici dei servizi sociali

Sabato pomeriggio sono stati messi a soqquadro gli uffici dei servizi sociali del Comune di Arezzo di via Garibaldi, (uffici ex procura) nel tratto che da piazza San Giusto porta a piazza Sant’Agostino.

E’ stata forzata la porta d’ingresso edentro tutto è stato messo a soqquadro: scrivanie rovesciate, fascicoli all’aria e vetri spaccati, .

Sul posto è intervenuta la polizia municipale in seguito a una segnalazione.

La polizia indaga per arrivare ai responsabili dei danni quantificati in centinaia di euro, anche se dal primo sopralluogo della municipale non mancherebbe niente di valore.

Computer e attrezzature elettroniche non sono state toccate, facendo escludere fin da subito l’intenzione del furto.

Forse è una rivalsa nei confronti dei servizi sociali del Comune, a causa di un qualche provvedimento familiare, infatti negli uffici vengono trattati quotidianamente, casi e vicende familiari complesse.

Solo dopo l’inventario di tutti i dossier, si potrà capire se qualche fascicolo sia stato rubato durante ilblitz di sabato pomeriggio.