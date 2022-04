Arezzo – Scandicci: le foto della partita



90′ + 4′ – Triplice fischio. L’Arezzo supera lo Scandicci 2-0 e resta da solo al terzo posto.

90′ – Saranno quattro i minuti di recupero.

86′ – Bel tiro di Marras da fuori area, Timperanza alza sopra la traversa.

80′ – Ritmi decisamente più bassi rispetto al primo tempo. Ammonito nel frattempo un dirigente dello Scandicci.

77′ – Doratiotto evita il fuorigioco ma stringe troppo il tiro una volta entrato in area, la palla esce sul fondo.

75′ – Esce Cutolo (tra gli applausi) per Sicurella.

72′ – Esce Marchi per Benedetti.

70′ – Jukic sfrutta un lancio dalle retrovie, Colombo sporca in angolo.

65′ – Esce Calderini per Doratiotto.

63′ – Infortunio per Edu Mengue, entra Giannassi.

57′ GOL AREZZO: Marchi raddoppia di testa su un tiro dalla bandierina.

56′ – Tiro potente di Persano, Timperanza manda in angolo.

55′ – Azione solitaria di Calderini che parte dalla sinistra, si accentra, e di destro non trova di poco la porta.

53′ – Ancora un pericolo per l’Arezzo su una punizione dello Scandicci, Colombo smanaccia in angolo.

52′ – Esce Campaner, al suo posto Damiano Marras. Lazzarini scala sulla linea difensiva.

50′ – Esce Zona per Ruggeri.

48′ – Scandicci pericoloso su punizione: la difesa amaranto allontana.

46′ – Squadre in campo per la ripresa. Lo Scandicci sostituisce Palermo con Sinisgallo.

45′ + 2′ – Arezzo in vantaggio alla fine del primo tempo.

45′ + 1′ – Discesa sulla sinistra di Calderini, lo Scandicci si rifugia in corner.

45′ – Due minuti di recupero.

44′ – Ammonito Zona.

43′ – Cutolo dalla bandierina disegna una traiettoria insidiosa che taglia tutta l’area di rigore, la difesa dello Scandicci allontana il pericolo.

37′ – Cartellino rosso per Saccardi: secondo giallo per l’intervento ai danni di Pizzutelli.

34′ – Incursione in area amaranto di Marini, Colombo blocca il suo traversone.

30′ – Interventi decisi in tutte le zone del campo, Arezzo più pericoloso fin qui.

24′ – Caos in campo: lancio per Calderini che aggancia sulla linea, sterza e conquista il rigore. L’arbitro indica il dischetto ma per l’assistente il pallone aveva oltrepassato in precedenza la linea di fondo. Il direttore di gara assegna quindi il corner tra le proteste degli amaranto.

22′ – Ci prova Cutolo dal limite, dopo il pallone riconquistato da Zona, palla fuori di poco.

19′ GOL AREZZO: cross di Campaner e stacco imperioso di Persano. Arezzo in vantaggio, per l’attaccante è il settimo gol stagionale con la maglia del Cavallino, il quinto consecutivo.

15′ – Calderini apre per Cutolo che addomestica in area, arriva sul fondo e crossa per Calderini che manca in bersaglio ostacolato da un avversario.

13′ – Ammonito Saccardi, reo di aver trattenuto Calderini.

10′ – Partita fisica fin qui: l’Arezzo cerca la manovra per arrivare al tiro, Scandicci che punta sulle ripartenze.

5′ – Si gioca sotto una pioggia fitta che può rappresentare una insidia nelle giocate.

1′ – Inizia la partita. Confermati gli schieramenti. Arezzo con il lutto al braccio per ricordare Aldo Fabbriciani.

AREZZO (4-3-3): 1 Colombo; 23 Campaner (7′ st 31 Marras D.), 2 Biondi, 4 Van Der Velden, 33 Zona (5′ st 21 Ruggeri); 8 Lazzarini, 95 Pizzutelli, 26 Marchi (27′ st 5 Benedetti); 10 Cutolo (30′ st 16 Sicurella), 90 Persano, 18 Calderini (19′ st 11 Doratiotto).

A disposizione: 22 Balucani, 3 Mastino, 7 Marras N., 77 Frosali.

Allenatore: Marco Mariotti.

SCANDICCI (3-5-2): 1 Timperanza; 2 Ficini, 5 Santeramo, 6 Edu Mengue (18′ st 14 Gianassi); 3 Frascadore (29′ st 18 Magonara), 8 Mariani, 4 Burato (20′ st 20 Pierangioli), 10 Palermo (1′ st 17 Sinisgallo), 7 Marini; 11 Saccardi, 9 Jukic (39′ st 19 Meucci).

A disposizione: 12 Bruni, 13 Gianneschi, 15 Francalanci, 16 Tacconi.

Allenatore: Athos Rigucci.

ARBITRO: Gianmarco Vailati di Crema (Giulio Pancani di Roma 1 – da Pietro Serra di Tivoli).

RETI: pt 19′ Persano; st 12′ Marchi.

Note – Spettatori: 550 circa. Recupero: 2′ + 4′. Angoli: 7-3. Ammoniti: pt 13′ Saccardi, 44′ Zona; st 40′ Ficini, 45′ Sicurella. Espulsi: Saccardi al 37′ pt per doppia ammonizione.