S.S. Arezzo: protagonista sul campo, scegli tu la terza maglia 2022-2023

Il sondaggio è ufficialmente aperto.

I tifosi dell’Arezzo potranno scegliere la terza maglia della loro squadra per la stagione 2022-2023.

Un cambio di tendenza rispetto al passato che vuole coinvolgere il tifoso nella scelta dell’abbigliamento, di un capo come la maglia soprattutto, che rappresenta l’identità della squadra e della città in una stagione importante come la prossima che porterà il Cavallino verso il centenario.

Sono tre le anteprime, tre proposte che potranno essere passate al vaglio, ideate e realizzate da Rover Iconic, azienda che dalla prossima stagione sarà il nuovo sponsor tecnico della Società Sportiva Arezzo.

Tre modelli tra passato e innovazione per quanto riguarda la terza divisa. I tifosi potranno scegliere tra un completo giallo con inserti neri, che richiama la maglia della Juventus Arezzo (1926-1927). Oppure la scelta potrò andare su una tonalità blu foncé con inserti bianchi su maniche e pantaloncini. Terza scelta una divisa interamente color nero con inserti color azzurro. Per votare è necessario commentare sotto i post pubblicati sui canali social della società amaranto. C’è tempo fino a domenica 27 marzo.

Chi è Rever Iconic

Rever Iconic nasce a Roma dall’intuizione di tre giovani ragazzi, che condividono una grande passione per lo sport e per il sempre più sviluppato mondo dello ‘sportswear’.

Il Brand capitolino mira ad entrare nel mercato investendo in primis lo sport più amato dalla gran parte popolazione mondiale, il calcio, negli ultimi anni sempre di più sugli schermi di miliardi di appassionati; il progetto segue le società sportive nell’interezza delle loro attività sul campo avendo cura dei dettagli e puntando a rendere unico nel suo genere ogni Team.