Nigeriano 44enne trovato con cinque ovuli di eroina, arrestato. In due a bordo di un’auto rubata, denunciati

Intensificati i controlli da parte della Questura di Arezzo nello scorso fine settimana, con attività mirate al contrasto dei reati predatori e di quelli inerenti gli stupefacenti.

Nella mattina di venerdì gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, impegnati costantemente nell’attività di controllo del territorio anche in relazione al contrasto dei furti in abitazione, incrociavano in via Romana, un’ autovettura Citroen per la quale era stata diramata nei giorni scorsi una nota di ricerca in quanto rubata nei pressi di Castiglion del Lago.

Gli agenti si mettonosubito all’inseguimento dell’auto che cerca di far perdere le proprie tracce con manovre pericolose, imboccando anche strade secondarie; nonostante i tentativi la macchina veiene poi bloccata in via Pievan Landi, dove uno dei due occupanti viene fermato mentre l’altro si dà a precipitosa fuga a piedi per i campi circostanti.

Le immediate ricerche del fuggitivo si concludono due ore dopo, quando gli uomini della Squadra Mobile lo rintracciano nelle campagne sopra Agazzi.

Per i due, entrambi di nazionalità albanese, è scattata la denuncia per ricettazione e per possesso di arnesi atti allo scasso, in quanto all’interno dei veicolo sono stati rinvenuti e sequestrati alcuni cacciaviti di grosse dimensioni.

Sul versante del contrasto allo spaccio degli stupefacenti, gli uomini della Squadra Mobile, nel pomeriggio di venerdì hanno arrestato un cittadino nigeriano di 44 anni, pregiudicato per reati specifici.

L’uomo, agli arresti domiciliari per scontare una condanna per spaccio di droga, durante un controllo di routine cerca , alla vista degli agenti, di disfarsi di una piccola scatola di medicinali; i poliziotti, accortisi del movimento sospetto, recuperano la scatola che risulta contenere 5 ovuli di eroina per un peso complessivo di 50 grammi.

Per il nigeriano è scattato l’arresto convalidato nella mattina di sabato dall’Autorità Giudiziaria.

Al termine del processo il Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha revocato la misura alternativa degli arresti domiciliari, ripristinando la custodia in carcere e pertanto nella serata di ieri il soggetto è stato tradotto presso il carcere di Sollicciano.