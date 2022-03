Motocross Montevarchi: notizie rassicuranti sulle condizioni del pilota caduto domenica in pista

By Ufficio Stampa

Prosegue la degenza al Policlinico delle Scotte di Siena, a scopo precauzionale

Sta meglio il pilota di motocross caduto domenica in gara a Montevarchi

Notizie rassicuranti ricevute dal vice-Presidente del Moto Club Brilli Peri

Si attenua la preoccupazione suscitata dall’incidente verificatosi domenica al circuito Miravalle di Montevarchi, durante una gara del Campionato toscano di motocross.

Andrea Napolitano, vice-Presidente del Moto Club Brilli Peri, titolare della manifestazione, ha ricevuto infatti notizie rassicuranti dalla famiglia del pilota protagonista della caduta che prosegue la degenza al Policlinico delle Scotte di Siena, dove era stato immediatamente trasferito con l’elisoccorso.

Secondo quanto riferito a Napolitano, i traumi agli organi interni rilevati dai primi esami si stanno assorbendo senza bisogno di interventi; anche il trauma cranico, apparso immediatamente ai sanitari in pista, sembra non destare allarme. Il ricovero prosegue per qualche giorno, a scopo precauzionale.

Nel corso del colloquio con Napolitano, il padre del pilota ha tenuto a ringraziare l’organizzazione per la celerità e l’efficienza dei soccorsi e per la professionalità mostrata dai sanitari, che hanno gestito in maniera ottimale la situazione.