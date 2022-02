Anci, anche Alessandro Ghinelli all’incontro dei sindaci con Papa Francesco

By Ufficio Stampa

C’era anche il Sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli con la delegazione ANCI che questa mattina è stata ricevuta in udienza da Papa Francesco nella Sala Clementina in Vaticano.

Un incontro particolarmente caloroso, nel corso del quale il Santo Padre ha voluto ringraziare tutti i sindaci per il lavoro svolto in questi due anni di pandemia e per la loro presenza costante, determinante, ha detto il Papa “per incoraggiare le persone a continuare a guardare avanti”.

“Paternità, periferia, pace, le tre parole che il Papa ha affidato a noi sindaci -, ha dichiarato il sindaco Ghinelli. – Paternità/maternità perché il sindaco è come il padre di una comunità, è colui al quale ci si affida per le difficoltà incontrate, c’è sempre, ci si può fidare di lui.

Periferia, che ci consente di vedere l’intero, che dobbiamo rigenerare e far crescere, nella quale troviamo i nostri figli spesso più deboli, e alla quale ridonare bellezza.

La pace, perché le crisi non si trasformino in conflitti.

Tutto questo insieme al ricordo di un grande sindaco: Giorgio La Pira, il messaggio che ci ha scaldato il cuore”, ha detto Ghinelli.