Silvia Russo eletta segretaria, guiderà la CISL aretina per i prossimi 4 anni

In segreteria Giuseppe Pugliese e Mauro Cerofolini

L’assemblea dei delegati, con un voto plebiscitario, ha confermato Silvia Russo alla guida della CISL aretina. Prima donna a ricoprire il ruolo più alto nella storia nella CISL di Arezzo. Cinquatadue anni, dipendente pubblica, fin da giovanissima ha vissuto il sindacato ed ha ereditato il testimone e la passione dal padre, anch’egli dirigente sindacale di lungo corso.

Già lo scorso anno, in piena pandemia, aveva raccolto il testimone da Marco Salvini, che aveva lasciato per limiti di età, ed oggi, a distanza di un anno, l’Assemblea l’ha riconfermata votandola all’unanimità.

La Russo raccoglie una eredità importante: 22mila iscritti di cui 8500 pensionati. L’Assemblea ha provveduto ad eleggere gli altri due componenti che affiancheranno Russo in segreteria sono: Giuseppe Pugliese e Mauro Cerofolini.

In questi mesi di pandemia, ha dichiarato a caldo la neo segretaria Russo, abbiamo toccato il fondo anche nella nostra provincia come nel resto del Paese la cui situazione generale la conosciamo tutti. Il nostro impegno e la nostra attenzione in ambito locale sarà massima.

Il territorio ospita poche realtà industriali che faticano a rimanere nel mercato come il manifatturiero (ultimi dati -1,7).

Sappiamo anche che il nostro tessuto industriale regge grazie all’export che il settore orafo, in particolare, traina e grazie anche alla filiera della moda che ha dovuto affrontare periodi complicati. Occorre, ha sottolineato Russo, che la regione Toscana trovi forme adeguate per supportare il settore manifatturiero, e nuovi investimenti sull’agroalimentare.

Altro settore a cui teniamo molto è il socio-sanitario dove auspichiamo una rinnovata attività più precisa e incisiva come costruire forme nuove e integrate, ad esempio tra pubblico e privato, per la non autosufficienza. Infine un pensiero per i giovani. Il dato sull’occupazione dei laureati è preoccupante e necessario invertire questo corso.