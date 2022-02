Ruba escavatore, denunciato sessantenne

Ladro di mezzi d’opera scoperto grazie alle indagini dei Carabinieri di Loro Ciuffenna: recuperato e restituito al legittimo proprietario un escavatore del valore di oltre 5mila Euro.

I Carabinieri della Compagnia di San Giovanni Valdarno, a conclusione di un’approfondita indagine di polizia giudiziaria, hanno deferito in stato di libertà un pregiudicato sessantenne, originario del nord-Italia ma residente a Castelfranco Piandiscò, per ricettazione.

Lo stesso è indagato anche per furto aggravato.

La duplice denuncia è il risultato di un lavoro svolto dalla Stazione Carabinieri di Loro Ciuffenna, col supporto dei colleghi di Castelfranco Piandiscò e della Forestale.

Tutto era iniziato a Loro Ciuffenna, quando, lo scorso autunno, i Carabinieri della locale Stazione avevano ricevuto la denuncia-querela da parte di un pensionato montevarchino, residente nella zona, relativa al furto di un escavatore, trafugato da un terreno di sua proprietà.

Il danno per il furto patito era di alcune migliaia di Euro, circa 5mila, trattandosi di un escavatore non nuovissimo, ma comunque del tutto funzionante.

Ancor più rilevante era però il danno affettivo patito dall’anziano, che con quello strumento ci aveva fatto, negli anni, moltissimi lavori, facendone la propria passione cui dedicava ore e ore, oltre al disagio e all’amarezza per l’episodio spiacevole.

I Carabinieri della Stazione di Loro Ciuffenna si sono immediatamente attivati, eseguendo, in prima battuta, un accurato sopralluogo dove era custodito il trattore, il che consente di formulare delle ragionevoli ipotesi sulla probabile via di fuga.

Ricostruendo minuziosamente il percorso fatto, grazie ad una certosina attività di analisi dei filmati di videosorveglianza della zona, avuti in mano gli elementi indiziari necessari per formulare un’ipotesi accusatoria, i militari hanno proceduto ad effettuare i sopralluoghi sui terreni riconducibili ad i potenziali sospetti.

Una volta chiuso il cerchio attorno al principale sospetto – un ultrasessantenne, originario del nord-Italia ma residente a Castelfranco Piandiscò – gravato da svariati precedenti di polizia – alle prime luci del giorno gli uomini dell’Arma hanno eseguito un ulteriore servizio di osservazione, constatando, in effetti, la presenza in loco di un escavatore del tutto corrispondente a quello trafugato a Loro Ciuffenna.

L’uomo è stato così deferito all’autorità Giudiziaria per ricettazione, mentre sono in corso ulteriori approfondimenti per valutare se in capo allo stesso possa essere ipotizzato il furto aggravato, qualora fosse coinvolto anche nel materiale impossessamento del bene.

Come di consueto in questi casi, l’escavatore è stato sottoposto a sequestro ed immediatamente riconsegnato al legittimo proprietario, un 76enne traboccante di gratitudine, che stentava a credere alle parole dei Carabinieri che, al telefono, gli comunicavano di aver ritrovato il suo escavatore, che ormai, probabilmente, non sperava più di rivedere.