Vendono bici e smartphone on line, incassano i soldi e spariscono: truffatrici rintracciate e denunciate

Le indagini sono state portate a termine dai Carabinieri della Stazione della frazione montevarchina di Levane.

Un cicloamatore, si è imbattuto nell’inserzione on line relativa ad una bicicletta mountain-bike a pedalata assistita, in vendita a 500 euro somma che lo stesso ha immediatamente provveduto a bonificare.

Salvo poi, attendere in vano l’invio della tanto desiderata bicicletta, mai giunta a destinazione.

Al malcapitato, resosi conto del raggiro, non è restato che rivolgersi ai Carabinieri della Stazione di Levane, i quali, partendo dalle informazioni fornite dalla vittima in sede di denuncia, sono riusciti a ricostruire il circuito truffaldino.

Dopo una serie di accurati accertamenti elettronici e bancari, infatti, gli investigatori dell’Arma dei Carabinieri sono riusciti a risalire all’identità del probabile truffatore, una donna residente in Campania.

La donna, già gravata da alcuni analoghi precedenti di polizia, è stata deferita per truffa in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Arezzo.