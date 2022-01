Due primi e due secondi posti per la Chimera Nuoto a Colle Val d’Elsa

La Chimera Nuoto prosegue il percorso di preparazione verso i Campionati Toscani Giovanili. La principale gara regionale prenderà il via dal 26 febbraio e, in vista di quella data, sono in programma una serie di prove di qualificazione per permettere agli atleti e alle atlete di trovare la condizione ottimale e di migliorare le prestazioni cronometriche nelle diverse specialità.

L’ultima tappa è stata ospitata dalla piscina di Colle Val d’Elsa e ha impegnato diciotto ragazzi della Chimera Nuoto nati tra il 2003 e il 2009 che sono scesi in vasca nella categoria Assoluti anche contro avversari più grandi e più esperti, ma che hanno comunque archiviato la prova con due primi posti, due secondi posti e un terzo posto.

Il gruppo accompagnato dal tecnico Marco Licastro ha visto emergere soprattutto Matteo Vasarri del 2004 che è riuscito a piazzarsi ai vertici di tutte le gare disputate, arrivando davanti a tutti nei 50 dorso e nei 200 dorso e archiviando poi per terzo i 100 rana.

Prestazioni particolarmente soddisfacenti sono arrivate nei 1.500 stile libero dove numerosi ragazzi hanno chiuso la prova ai piani alti delle classifiche: tra le femmine hanno ben figurato Gaia Burzi del 2007 (seconda), Sofia Donati del 2007 (quarta) e Giuditta Rachini del 2003 (sesta), mentre tra i maschi sono stati registrati il quarto posto di Sergio Sodi del 2007 e il nono posto di Gabriele Mealli del 2007.

Quest’ultimo ha trovato soddisfazioni anche nei 400 stile libero dove ha raggiunto il terzo posto.

Tra gli altri piazzamenti rilevanti della Chimera Nuoto rientrano i settimi posti di Donati nei 50 dorso, di Burzi nei 100 stile libero e di Eleonora Mazzeschi del 2008 nei 100 rana, gli ottavi posti di Sodi nei 400 stile libero e di Viola Calvo Pegna del 2007 nei 200 farfalla, e il nono posto di Matteo Lucci del 2006 nei 400 stile libero.

A completare la squadra scesa in vasca a Colle Val d’Elsa sono stati Andrea Banelli, Emma Calvo Pegna, Angelica Ferracchiati, Alexandru Stefan Ganea, Tommaso Gepponi, Lucrezia Guidelli, Matteo Meacci, Lorenzo Menchetti e Leonardo Rossi.