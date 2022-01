By Ufficio Stampa

La Società Sportiva Arezzo comunica di aver sollevato in data odierna l’allenatore Andrea Sussi dalla guida della prima squadra.

L’Arezzo ringrazia mister Sussi per la dedizione e il lavoro svolto per il Club durante questi mesi.

La società amaranto ha deciso contestualmente di richiamare Marco Mariotti a cui formula il migliore in bocca al lupo per il futuro.