Se si annoia Minimoni

Ecco – senti? – arriva Noia,

la cugina del far niente,

sempre sola, senza gioia,

del far nulla è la docente.

La sua scuola è la vacanza,

la sua classe è in cameretta,

entra e dice: «Ne ho abbastanza!»

ma non sembra avere fretta.

Non c’è gioco che l’attiri,

non c’è festa che la sproni,

compie in tondo mille giri

camminando a ciondoloni.

Apre un libro e lo richiude,

prende un foglio e lo ripone,

ogni gesto la delude

ma pur sempre fa lezione.

Non c’è modo di fuggire

ma se vuoi disobbedire

chiama in classe Fantasia:

basta il nome e vola via!

Il giorno di festa, la lunga vacanza, rischiano di trasformarsi in un interminabile tempo di… noia? Il mio consiglio è di leggere il libro “Ti stai annoiando, Minimoni?” scritto da Rocio Bonilla, Valentina Edizioni. Perché, come dice Minimoni: “annoiarsi è una seccatura”. Consigliato dai 3 anni in su.