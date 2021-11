Un primo e un terzo posto per la Ginnastica Petrarca al Torneo Winter Club

Le ragazze della società aretina sono scese in pedana nella prima prova del torneo di ginnastica ritmica

La Ginnastica Petrarca si è piazzata al primo posto nelle Allieve LE e al terzo posto nell’Open LD

Un primo posto e un terzo posto per la Ginnastica Petrarca al Torneo Winter Club di ginnastica ritmica.

La prima prova della manifestazione regionale si è svolta a Viareggio e ha visto scendere in pedana due squadre della società aretina che hanno fatto affidamento su otto giovani atlete che, allenate da Anna Bigi e Aurora Peluzzi, si sono messe alla prova con i diversi attrezzi della specialità.

La somma dei punteggi ottenuti in ogni esercizio ha permesso di decretare la classifica finale, con le petrarchine che hanno mostrato positivi margini di crescita e hanno maturato importanti esperienze in un trofeo toscano.

Il primo posto è arrivato nella categoria Allieve LE in virtù delle esibizioni di Giulia Aritti a corpo libero e fune, di Elisa Fucini a cerchio e nastro, di Ilaria Badii alle clavette e di Linda Fiorucci alla palla, mentre sul terzo gradino del podio è salita la squadra impegnata nella categoria Open LD che è stata preceduta dall’Etruria di Prato e dalla Gym Star di Capannori.

In questa gara del Torneo Winter Club si sono alternate in pedana Viola Paoletti a corpo libero e nastro, Caterina Falomi a cerchio e clavette, Silvia Magnanini alla fune e Aurora Mugnai alla palla, denotando positivi miglioramenti che testimoniano il livello del lavoro impostato dalla Ginnastica Petrarca per consolidare il settore giovanile di ginnastica ritmica.

Questi risultati impreziosiscono un finale d’annata particolarmente ricco che troverà uno dei propri fulcri nella partecipazione ai Campionati Italiani Individuali Gold di Categoria in programma sabato 27 novembre a Chieti dove la Ginnastica Petrarca sarà protagonista con Viola Crippa nella categoria Junior3.

L’atleta ha guadagnato il pass in virtù del terzo posto ottenuto in Toscana e della vittoria nella successiva Zona Tecnica Interregionale che le hanno permesso di rientrare nel ristretto gruppo di ginnaste che fino all’ultimo resteranno in corsa per il tricolore.