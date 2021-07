Società Sportiva Arezzo: visite mediche e primi esami: inizia una nuova stagione

Sono iniziate questa mattina, e proseguiranno anche domani, a Roma le visite mediche dei calciatori convocati dalla Società Sportiva Arezzo e che nella giornata di lunedì si raduneranno in città per poi dare il via agli allenamenti e al ritiro precampionato.

Tra i giocatori che si sono sottoposti agli esami di rito, presso la struttura polispecialistica del Rome American Hospital, Aniello Cutolo e Paride Pinna, così come i fratelli Damiano e Niccolò Marras, reduci dalla vittoria del campionato con la Primavera 3 e promossi in prima squadra.

La Società Sportiva Arezzo ricorda che i calciatori saranno ufficializzati solo in seguito al superamento delle visite mediche.