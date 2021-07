La ginnasta Valdarnese Alessia Russo con la Nazionale di Ginnastica Ritmica a Tokyo 2021

By Ufficio Stampa

Alessia Russo, Ginnasta Valdarnese classe 96, inizia la sua attività a 7 anni praticando Ginnastica Ritmica con l’Aurora Montevarchi.

Alessia è sempre stata un atleta che si è da subito contraddistina per le sue doti atletiche, eleganti e di carattere.

Nel 2010, sotto il consiglio delle sue istruttrici, si trasferisce a Chieti presso l’Armonia d’Abruzzo per poter crescere tecnicamente e cercare di realizzare un sogno.

Grazie a questa decisione ha vinto lo Scudetto della Serie A nel 2011 e vestito la Maglia Azzurra in diverse occasioni.



Da un anno a questa parte si è trasferita a Desio dove è entrata a far parte della Squadra in Preparazione Olimpica, allenandosi pressa la famosa e prestigiosa ACCADEMIA

INTERNAZIONE DI GINNASTICA RITMICA sotto la supervisione della Direttrice Tecnica

Nazionale Emanuela Maccarani, la quale l’ha scelta come riserva delle prossime Olimpiadi che si terranno a Tokyo il prossimo Agosto.

Alessia è pronta, quindi, a partire con le sue compagne per Tokyo e a disputare le Olimpiadi.

S.G. AURORA A.S.D.