Arezzo, le notizie di oggi 31 Marzo

Le Fiamme Gialle sequestrano oltre 1.500 articoli di bigiotteria e 200 mascherine, tre i negozi nei guai

I militari della Guardia di Finanza di Arezzo, nell’ambito del dispositivo permanente di contrasto alla contraffazione ed all’abusivismo commerciale organizzato, hanno svolto alcuni controlli nei confronti di attività commerciali, che hanno portato al sequestro di oltre 1.500 articoli di bigiotteria e 200 mascherine prive delle informazioni minime poste a garanzia del consumatore, previste dal cosiddetto “codice del consumo”.Continua a leggere



Tre le aziende coinvolte, ad Arezzo, Sansepolcro e San Giovanni Valdarno.

Le informazioni, che mirano alla tutela dei consumatori, devono essere chiaramente visibili e leggibili sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti nel momento in cui sono messe in vendita.

Tre le aziende coinvolte, ad Arezzo, Sansepolcro e San Giovanni Valdarno.Le informazioni, che mirano alla tutela dei consumatori, devono essere chiaramente visibili e leggibili sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti nel momento in cui sono messe in vendita.Si tratta, delle indicazioni relative alla denominazione legale o merceologica del prodotto, all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente, ai materiali utilizzati. Al termine delle operazioni di servizio, oltre al sequestro dei citati prodotti, le Fiamme Gialle hanno notificato ai titolari degli esercizi commerciali un verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo.

Denunciati un un geometra e una truffatrice

Una donna è stata denunciata dai Carabinieri del Comando Stazione di Caprese Michelangelo per una truffa online commessa nei giorni scorsi a danno di un ragazzo sedicenne residente in Val Tiberina.

L’’indagine si è conclusa anche grazie alla denuncia della madre del minorenne. Continua a leggere



La truffatrice, con numerosi precedenti alle spalle per reati specifici, utilizzando un nome fittizio, aveva messo in vendita uno telefono di ultima generazione al prezzo di 500 Euro; concluse le trattative con il giovane si è fatta poi accreditare su una carta prepagata la somma pattuita, senza mai consegnare il prodotto e cancellando dalla rete il proprio profilo.

La truffatrice, con numerosi precedenti alle spalle per reati specifici, utilizzando un nome fittizio, aveva messo in vendita uno telefono di ultima generazione al prezzo di 500 Euro; concluse le trattative con il giovane si è fatta poi accreditare su una carta prepagata la somma pattuita, senza mai consegnare il prodotto e cancellando dalla rete il proprio profilo.I carabinieri scoperta la vera identità della donna l'hanno denunciata per truffa aggravata, i numerosi profili a lei riconducibili sono stati chiusi e il conto della carta prepagata messo sotto sequestro. Sempre i Carabinieri del Comando Stazione di Caprese Michelangelo hanno inoltre denunciato un geometra risiedente in Val Tiberina per danneggiamento e violazione di domicilio.

La vicenda trae origine da dissapori riguardo la ristrutturazione di un immobile che una donna aveva commissionato al professionista. Continua a leggere

Insoddisfatta della riuscita dei lavori la signora aveva deciso di non corrispondere interamente quanto pattuito inizialmente con l'uomo il quale, infuriato, si è introdotto abusivamente nel giardino della proprietà e ha effettuato alcuni tagli lungo i bordi di una piscina fuori terra di grandezza 10X5 metri, danneggiandola e rendendola inutilizzabile. I Carabinieri, giarrivatisul posto per eseguire il sopralluogo a seguito della denuncia, vedono dei chiodi particolari, fatti da una base estremamente solida e una lunga punta a stella rivolta verso l'alto, posizionati lungo la strada che conduce all'abitazione, risultatipoi come elemento determinante per il prosieguo delle indagini. I militari hanno scandagliato tutte le ferramenta della zona per individuare quelle che potessero vendere dei chiodi così particolari senza risultato; hanno poi rivolto la loro attenzione alle falegnamerie, arrivando a stabilire il responsabile dell'accaduto, che aveva commissionato a un falegname la realizzazione dei chiodi in questione, determinando il nesso tra la lite, la violazione di domicilio e il danneggiamento.

Vendono trattore on line, ma è l’ennesima truffa ai dannni di un casentinese, individuati e denunciati tre calabresi

Il sistema era ormai collaudato: metteva annunci online per la vendita di beni inesistenti, riceveva le caparre e divideva l’illecito tesoretto accumulato con altri sodali.

I Carabinieri della Compagnia di Bibbiena – Stazione di Poppi, hanno denunciato per truffa, ricettazione e falsità materiale un uomo calabrese 58enne, operaio ma di fatto specializzato nelle truffe online.Continua a leggere



Con lui due uomini una donna sempre residenti in Calabria. Con lui due uomini una donna sempre residenti in Calabria. Il asentinese, visto l’annuncio per la vendita di un trattore, viene convinto a versare una caparra di 500 euro su una carta prepagata, ma l’affare per il trattore non si concluderà mai e, di fatto, il truffatore intasca i 500, euro della caparra. Con lui sono state denunciate gli altri tre compaesani che ricevevano dal 58enne del denaro,fonte di altre vicende truffaldine, per le quali sono in corso ulteriori accertamenti.

Fiamme in una palazzina, novantenne gravemente ustionata, altre tre persone in ospedale

Alle ore 21di ieri sera a Camucia si è verificato un incendio in una palazzina di 4 piani, che si è sprigionato all’ultimo piano.

Sul posto i soccorsi del 118, vigili del fuoco e carabinieri.

Una donna di anni 90 è stata trasferita con Pegaso 3 a Pisa per ustioni di secondo e terzo grado agli arti inferiori.

Altre 3 persone sono state trasferite presso Ospedale della Fratta in codice 1.

LE NOTIZIE “fuori dal mondo”

Chi fuma regolarmente cannabis ha la stessa probabilità di fare esercizio fisico quanto i non consumatori

Lo stereotipo diffuso nei film e nella società è che i consumatori di cannabis sono pigri

I ricercatori dell’Università di Miami hanno analizzato i dati per vedere se questo è vero

Non è stato trovato alcun collegamento tra i livelli di attività e quelli del consumo e della frequenza di cannabis.Continua a leggere



I ricercatori della Ohio State University hanno anche scoperto che gli adolescenti con un disturbo dell'umore e un'abitudine alla cannabis hanno 3,28 volte più probabilità di autolesionismo e il 59% in più a rischio di morire per tutte le cause. "L'uso e la dipendenza da marijuana sono comuni tra i giovani e i giovani adulti con disturbi dell'umore, ma l'associazione di questo comportamento con autolesionismo, suicidio e rischio di mortalità generale è poco conosciuta in questa popolazione già vulnerabile", afferma l'autrice principale, la dott.ssa Cynthia Fontanella. La pianta da cui deriva il farmaco viene sempre più riconosciuta per le sue proprietà medicinali.

Ora è usato per aiutare a trattare molte condizioni, come l’artrite, il disturbo da stress post-traumatico, il dolore cronico e la sclerosi multipla.

“Sebbene alcuni benefici per la salute derivanti dall’uso di marijuana siano generalmente accettati dai medici e da altri fornitori di cure mediche, i medici spesso bilanciano questi benefici con i potenziali effetti dannosi”, scrivono i ricercatori nel loro studio, pubblicato sulla rivista Preventive Medicine . I ricercatori hanno utilizzato i dati di due ondate di uno studio di lunga durata in America che si è verificato tra il 2008 e il 2009 e il 2018 e il 2020.

I partecipanti avevano un’età compresa tra 24 e 42 anni durante questo periodo e sono stati interrogati su una serie di argomenti, inclusi i livelli di esercizio e l’uso di droghe.

I ricercatori hanno esaminato la quantità di esercizio che avevano fatto negli ultimi sette giorni, inclusi ciclismo, sport di squadra, corsa, golf e camminata. L’analisi statistica non ha rilevato alcuna connessione significativa tra marijuana e livelli di esercizio, indicando che l’abitudine non ha alcuna relazione con i livelli di attività di una persona.

I ricercatori affermano che questo è “contrario all’opinione comune secondo cui i consumatori di marijuana hanno meno probabilità di essere attivi”.

Leggi di più:

Le relazioni tra uso di marijuana ed esercizio fisico tra giovani e adulti di mezza età – ScienceDirect

Banda internazionale di ladri dei giocattoli LEGO nel mirino della polizia francese

La polizia francese afferma di aver iniziato a indagare contro una banda internazionale di ladri che prende di mira i giocattoli dopo che tre persone sono state arrestate mentre rubavano Lego.Continua a leggere



Una donna e due uomini, che stavano rubando scatole di Lego da un negozio a Yvelines, vicino a Parigi, sono stati arrestati nel giugno 2020. Secondo quanto riferito, le tre persone, tutte polacche, hanno ammesso di far parte di una banda internazionale specializzata nel furto di Lego.

Ora, la polizia in Francia avverte negozi e genitori di stare in guardia, su alcuni set Lego molto ricercati dai collezionisti. Parlando al quotidiano francese Le Parisien , un investigatore che ha indagato sulla banda internazionale di ladri ha detto: “La comunità Lego non è composta solo da bambini.

‘Ci sono numerosi adulti che ci giocano; ci sono scambi e vendite su Internet.

I tre arresti a Parigi non sono l’unico caso di ladri dei giochi Lego.

I negozi a Victoria e nel Nuovo Galles del Sud, in Australia, sono stati vittime di ladri che si erano impossessati di quasi £ 17.000 di mattoni.

Furti simili sono stati registrati anche nel 2017, quando sono stati presi 2.000 set destinati a ospedali pediatrici e enti di beneficenza nel Regno Unito e nel 2018 quando è stata presa di mira la casa di un appassionato di Lego di 20 anni e la maggior parte della sua collezione di 14 anni è andata presa. Uno specialista di Lego che consiglia aste online di oggetti da collezione, Gerben van Ijken, ha affermato che le vendite di Lego sono raddoppiate su eBay francese.

Ha detto al The Guardian : ‘Investire in questi pezzi non è una novità, ma questo mercato di nicchia ha raggiunto nuove vette con la pandemia. Un altro motivo per l’esplosione delle vendite di Lego è che le persone negli ultimi otto anni hanno scoperto l’enorme valore di rivendita dei set online, ha detto van Ijken.

Un esempio che ha citato è stato un set che originariamente costava 150 € nel 2007 ma che è stato recentemente rivenduto online per 2.500 €. Leggi di più: Le Parisien

La maledizione del faraone si sta avverando?

Una processione per spostare 22 mummie reali da un museo in Egitto a un altro ha coinciso con una serie di strani incidenti la scorsa settimana che alcuni attribuiscono alla maledizione del faraone.

I funzionari stanno pianificando il trasporto delle mummie dal Museo Egizio in Piazza Tahrir al Museo Nazionale della Civiltà Egizia a Fustat il 3 aprile, che includerà i resti del re Ramses II e della regina Ahmose-Nefertari.Continua a leggere