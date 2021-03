Arezzo, le notizie di oggi 27 Marzo

Cantante nasconde droga nello studio di registrazione, arrestato dalla polizia

Conosciuto nell'ambiente musicale come cantante "trap", genere musicale che spesso affronta tematiche proprio legate al mondo della droga, V.K. albanese 24enne pregiudicato per reati specifici, era noto anche nel mondo dei tossicodipendenti che si rifornivano da lui per marjuana, hashish e cocaina.



L’appuntamento per lo smercio della droga era proprio lo studio di registrazione sito nei pressi di Via di Setteponti, alla periferia della città. L’appuntamento per lo smercio della droga era proprio lo studio di registrazione sito nei pressi di Via di Setteponti, alla periferia della città. Proprio li, tra strumenti musicali e spartiti, gli agenti della Squadra Mobile, dopo un servizio di appostamento che ha certificato un anomalo andirivieni di persone soprattutto in orario serale, hanno trovato 22 grammi di cocaina, 17 di hashish, 14 di marjuana, un bilancino di precisione e 65 grammi di mannitolo, sostanza usata per tagliare la cocaina. Per il quantitativo rinvenuto, tra l’altro comprensivo di più sostanze stupefacenti, l’albanese è stato pertanto tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio, e trattenuto presso le camere di sicurezza a disposizione della locale A.G.

Auto dei carabinieri finisce nella scarpata e si incastra tra due alberi

È accaduto giovedì a Camaldoli, nel territorio del comune di Poppi, all’interno del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi.

La vettura, un suv Subaru in dotazione alle forze dell'ordine, è stata fotografata e in breve è finita sulla pagina Facebook «Cercatori di funghi porcini della Toscana».



Suscitando qualche battuta e dubbi sull’autenticità dello scatto e sulla dinamica.

Mentre infatti la pattuglia si trovava nella zona di Camaldoli, proprio al limitare di una scarpata, qualcosa non ha funzionato e il conducente ha perduto il controllo della vettura, finendo la sua corsa come trattenuta dagli alberi.

Dal comando dei carabinieri del Parco fanno sapere che i militari se la sono cavata con qualche contusione, ma stanno bene.

LE NOTIZIE “fuori dal mondo”

C’è chi che alleva sanguisughe e quando è ora di mangiare, le lascia succhiare il proprio sangue

Ad alcune persone piacciono gli animali domestici dai più esotici, uccelli, rettili, persino ragni e insetti, ma c’è anche chi tiene le sanguisughe come animale domestico .

Una persona ha raccontato a ScienceAlert dei suoi piccoli animali domestici.



Ariane Khomjani ha presentato i suoi quattro "cuccioli": Laera, Liidra, Lykra e Lars. Sono quattro esemplari di Hirudinaria manillensis, l'equivalente asiatico dell'Hirudo medicinalis europeo. Ariane è entusiasta dei parassiti succhiatori di sangue:

“Sono creature incredibili e curiose che crescono come matti e sono animali domestici meravigliosi”.

“Devono essere nutrite di rado: potrebbe bastarle addirittura una sola “scorpacciata” l’anno, ma la media è di nutrirla una volta ogni 3-6 mesi.

Vogliono il sangue caldo e fresco, quindi devi praticamente solo sbatterne una sul braccio e lasciarla andare, il morso iniziale fa un po ‘male, ma il dolore scompare presto.

Tutto grazie alla saliva carica di anestetico della sanguisuga”. Questi piccoli demoni sanguinari sono stati una cura popolare nel corso dei secoli per tutto, dal mal di testa alla ninfomania fino al 19 ° secolo.

Ancora oggi, le sanguisughe sono talvolta impiegate in medicina.

Anche la Food and Drug Administration statunitense ha approvato il loro utilizzo come “dispositivi medici”. “Le sanguisughe vengono utilizzate dopo l’intervento nei pazienti che hanno subito un riattacco delle dita o un intervento chirurgico ai muscoli o al lembo, vengono applicate al sito e succhiano via il sangue congestionato per consentire il flusso sanguigno alle periferie per mantenere il sito chirurgico vitale “, ha spiegato l’infermiera Julie Smolders del distretto sanitario locale di South Western Sydney.

Un negozio online specializzato nella vendita chiede fino a 300 dollari.

Cina ritrovati resti di una maschera d’oro dell’antico stato di Shu

I resti di una maschera d’oro risalente a 3000 anni sono stati trovati nel sito archeologico di Sanxingdui, nella provincia meridionale cinese dello Sichuan.

Gli archeologi stimano che la maschera, usata durante le cerimonie, sia composta per l’84 percento in oro, per un peso di 280 grammi.

Il sito è stato scoperto accidentalmente da un contadino mentre stava scavando un canale nel 1929, che si imbatté accidentalmente in una serie di reliquie.

Dagli anni ’20 fino ad oggi più di 50.000 manufatti antichi sono stati trovati a Sanxingdui, un’area fuori dalla capitale provinciale di Chengdu.