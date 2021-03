Arezzo, le notizie di oggi 24 Marzo

Donna di 90 anni gravemente malata senza vaccino

Lo sfogo del figlio, che la assiste in casa 24 ore su 24 su Fb:

Per POLITICANTI DI MERDA CHE CAMPANO PENSANDO AL PROPRIO TORNACONTO E PASSANO IL TEMPO SUI SOCIAL A DIRCI ANCHE QUANTE VOLTE VANNO A CAGARE… intendo la REGIONE TOSCANA e i loro annunci…intendo il COMUNE DI AREZZO (che con il centrodestra agisce come con il centrosinistra), tant’è che se chiami per sapere se esiste un aiuto per me – figlio unico e caregiver – ti rispondono dall’alto della loro inefficienza cronica che prima danno la priorità agli anziani che non hanno nessuno (azz, ma davvero????)…intendo la ASL, tant’è se chiedi di portare mia madre in ospedale giacchè ha bisogno di idratazione tramite flebo, di portarla in rianimazione affinchè il medico rianimatore le inserisca il catetere venoso, ti rispondono che è meglio di no, giacchè in ospedale c’è il covid…SIETE POLITICANTI DI MERDA…BISOGNA CHIAMARSI SCANZIContinua a leggere

Ex giornalista, oggi Felice Cini, 60 anni, vive dalla mattina alla sera per accudire la mamma malata e novantenne.“il vaccino per una donna di 90 anni e invalida non c’è, nessuno ci ha contattato e io che ho provato a mettermi in lista come familiare di una persona fragile vengo respinto dal sito web.Quindi voglio dire che è una vergogna.Viviamo con poche centinaia di euro il mese, dallo Stato riceviamo il minimo indispensabile e la copertura dal Covid non l’abbiamo”.

“Il medico non ci ha chiamato.

Mia mamma a suo tempo fu vaccinata contro l’influenza, poi stop. Noi attendiamo, sappiamo che ci sono poche dosi.

Il tempo passa e mi sembra tutto incredibile. Il portale della Regione sulle vaccinazioni a persone vulnerabili e disabili per i non autosufficienti non prevede una corsia preferenziale. Chi è nelle condizioni di elevata fragilità come mia mamma non rappresenta una priorità: la lista accetta solo chi ha più di 16 anni e meno di 80.

Fosse stata in Rsa sarebbe rientrata nella fascia degli ospiti.

Vive con me ed è ancora scoperta rispetto all’antidoto. Come del resto io, familiare convivente, nonché tutore.

Vivo facendo assistenza a mia mamma per tutta la giornata per ogni suo bisogno e necessità, eppure la dose non mi tocca.

Non posso neanche sedermi in “panchina” per gli stessi motivi.

In questo Paese e nella nostra regione vige la raccomandazione come unico criterio anagrafico.

Assurdo.