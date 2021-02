Arezzo, le notizie di oggi 9 Febbraio

Pedone investito a Castiglion Fiorentino

Investimento di un pedone a Castiglion Fiorentino nella SR 71 Umbro Casentinese alle ore 19.

Un uomo di 69 anni, è stato investito da un’auto, ha riportato vari traumi ed è stato trasportato in codice rosso alle Scotte di Siena.

Sul posto oltre ai mezzi di soccorso, per i rilievi del caso sono intervenuti carabinieri e Polizia Municipale.

Circolazione interrotta tra Camaldoli e Serravalle per una frana

Al momento Camaldoli non è raggiungibile ne da Bibbiena e neanche da Badia Prataglia.

Il terreno è franato sulla Sp67 trascinado detriti, massi e vegetazione.

Sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.

Virus, il bollettino: + 27 nuovi casi nella provincia di Arezzo, 7 nel comune. Un decesso

Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 8 febbraio 2021 alle ore 14 del 9 Febbraio 2021

Il numero di nuovi casi positivi è di 27 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 816 tamponi.Le persone positive in carico sono 901. Continua a leggere



Si registrano 25 guarigioni e un decesso. Si registrano 25 guarigioni e un decesso. Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo Comune Nuovi casi Arezzo 7 Bibbiena 1 Castel San Niccolò 3 Chiusi Della Verna 1 Cortona 2 Foiano Della Chiana 1 Montevarchi 2 Poppi 1 Pratovecchio-Stia 1 Sansepolcro 7 Subbiano 1 Ricoveri Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 65 TI San Donato Arezzo 8 Ulteriori informazioni Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 816 Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 901 Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 649 Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 2473 Guariti Provincia di Arezzo 25 Persone Decedute Ospedale San Donato Arezzo Uomo 91 anni deceduto 8 febbraio 2021

Arrivata la prima fornitura di vaccini Astrazeneca e il nuovo invio di Pfizer-Biontech

E’ arrivata oggi a Grosseto la prima fornitura per la AUSL TSE del vaccino Astrazeneca.

3400 dosi che verranno distribuite a tutte le tre province.

Ad Arezzo 1300 dosi, a Siena 1100 e a Grosseto 1000.

La ripartizione è definita in base alla popolazione dei territori.Continua a leggere



Le prenotazioni per questa prima fornitura di AstraZeneca sul portale prenotavaccino.sanita.toscana.it sonoaperte.

La campagna di vaccinazione inizia giovedì 11 febbraio e durerà fino a domenica 14 febbraio, in relazione alle dosi in arrivo, che ammontano per questa settimana a 15.400 in tutta la Regione Toscana, di cui 3.400 nella AUSL TSE. Le prenotazioni per questa prima fornitura di AstraZeneca sul portale prenotavaccino.sanita.toscana.it sonoaperte.La campagna di vaccinazione inizia giovedì 11 febbraio e durerà fino a domenica 14 febbraio, in relazione alle dosi in arrivo, che ammontano per questa settimana a 15.400 in tutta la Regione Toscana, di cui 3.400 nella AUSL TSE. Le categorie che potranno prenotarsi in questa prima finestra di quattro giorni(con soggetti tra i 18 e i 55 anni compiuti), in considerazione della fornitura prevista, sono: personale scolastico e universitario, docente e non docente, di ogni ordine e grado; Forze armate e di Polizia (Forze Armate, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Polizia Municipale, Polizie Locali, etc.). Con le prossime forniture settimanali si aprirà anche alle altre categorie, che rientrano sempre in questa fase e in merito alle quali si attendono ulteriori comunicazioni e dettagli dalla struttura nazionale.

Al momento della prenotazione, lo ricordiamo, l’utente potrà scegliere il luogo più comodo e vicino, insieme alla data e all’ora dell’appuntamento. Pfizer-Biontech

Contemporaneamente sono state consegnate oggi ai due Ospedali Covid di Arezzo e Grosseto le nuove forniture di fiale del vaccino anti-covid Pfizer-Biontech.

Come nelle precedenti due spedizioni sono arrivate 390 fiale per ogni ospedale per un totale di 4680 dosi vaccinali divise per due provincie (2340 a Grosseto e 2340 ad Arezzo).

Ad oggi le persone vaccinate in provincia di Arezzo sono 6235.

(1337 ospiti RSA e 4898 operatori sanitari)

Accanto alla somministrazione della prima dose prosegue anche la campagna di vaccinazione con la seconda dose. Coloro che hanno completato il percorso vaccinale ad Arezzo sono 4377.

Droga e documenti falsi: un arresto e una denuncia

I Carabinieri del Radiomobile scoprono un centro per il confezionamento di sostanze stupefacenti in un appartamento nel centro storico di San Giovanni Valdarno, gestito da due giovani.

Arrestato un pregiudicato albanese, in possesso anche di documenti falsi. Denunciato a piede libero il complice.Continua a leggere



Determinanti sono state le segnalazioni di alcuni residenti, sulla scorta delle quali gli uomini del Nucleo Operativo e Radiomobile, da qualche tempo, avevano appreso di un costante via vai in una via adiacente il centro storico, soprattutto nelle ore serali e notturne. Determinanti sono state le segnalazioni di alcuni residenti, sulla scorta delle quali gli uomini del Nucleo Operativo e Radiomobile, da qualche tempo, avevano appreso di un costante via vai in una via adiacente il centro storico, soprattutto nelle ore serali e notturne. In alcune occasioni avevano fermato dei soggetti noti per essere abituali consumatori di sostanze stupefacenti, pensando di poter rinvenire qualche dose, trovandoli invece in possesso di somme di denaro in contanti.

Gli investigatori avevano quindi ipotizzato che si potessero trovare in zona per acquistare della droga, ed hanno deciso di continuare il monitoraggio del posto. Ieri notte, i militari hanno notato una persona uscire, con fare circospetto, dal portone di un edificio, già sorvegliato come papabile laboratorio per il confezionamento dello stupefacente, inoltre l’orario del “coprifuoco” era trascorso ormai già da ore, ha persuaso i carabinieri al controllo dell’uomo. Il giovane, un 25enne albanese con precedenti di polizia, alla vista dei militari ha cercato maldestramente di disfarsi di alcune dosi di cocaina, gettandole a terra.

Il gesto repentino non sfugge però ai Carabinieri, che prontamente riescono a recuperare lo stupefacente.

Immediatamente scatta quindi la perquisizione domiciliare, che conferma l’esistenzaa di una florida attività di spaccio. All’interno dell’appartamento, infatti, è stato identificato un altro pregiudicato albanese, con precedenti specifici, che accortosi del controllo al complice,cerca di cancellare le tracce dell’attività di spaccio, gettando lo stupefacente nel water, e un bilancino di precisione nella spazzatura.

Ma gli investigatori, hanno recuperato e sequestrato il bilancino di precisione e rinvenuti all’interno dello scarico del wc, circa 20 grammi di marijuana. Inoltre, la perquisizione ha consentito sequestrare circa 1400 € in banconote di piccolo taglio (50€ e 20€), 2 smartphone impiegati per gestire la clientela degli spacciatori e materiale per il confezionamento e per il taglio della cocaina. Di fronte al palese quadro indiziario, è scattato inevitabilmente l’arresto in flagranza per il giovane che si era disfatto delle dosi di cocaina – il quale è stato anche denunciato perchè trovato in possesso di una carta d’identità e di una patente di guida greche, entrambe palesemente falsificate e il deferimento in stato di libertà per il complice.

Ulteriori indagini sono in corso per identificare acquirenti e fornitori dei due spacciatori.

Controlli anti-Covid: chiuso locale in zona Pescaiola

I controlli effettuati dalla polizia municipale e mirati al contenimento del virus Covid-19 hanno portato per la seconda domenica consecutiva alla chiusura di un locale di somministrazione di alimenti e bevande.Continua a leggere



L’intervento è stato effettuato domenica 7 febbraio intorno alle 17,30 quando una pattuglia in zona Pescaiola è stata attirata dalla presenza di numerose autovetture che sostavano presso un locale.

All’interno dello stesso, è apparso evidente agli agenti come le norme anti-Covid non fossero rispettate: i clienti, in numero di almeno 40, stavano consumando in tavolate da oltre 10 persone. L’intervento è stato effettuato domenica 7 febbraio intorno alle 17,30 quando una pattuglia in zona Pescaiola è stata attirata dalla presenza di numerose autovetture che sostavano presso un locale.All’interno dello stesso, è apparso evidente agli agenti come le norme anti-Covid non fossero rispettate: i clienti, in numero di almeno 40, stavano consumando in tavolate da oltre 10 persone. Il personale della PM intervenuto provvedeva pertanto a contestare immediatamente al titolare la prescritta violazione amministrativa disponendo altresì, come previsto, l’immediata chiusura dell’esercizio per cinque giorni fino a venerdì 12 febbraio compreso.

LE NOTIZIE “fuori dal mondo”

Clubhouse il nuovo social network in cui si parla live

Clubhouse permette di creare “stanze” in cui conversare con gli altri utenti, che per ora possono registrarsi solo su invito, è nata nel Marzo 2020.

Una volta chiusa la stanza, i messaggi vocali non vengono registrati ma scompaiono nel momento stesso.Continua a leggere



L’audio chat,

Clubhouse è uno degli argomenti principali su

Ma da ieri sera gli utenti del Dragone che cercano di aprire l’app sbattono su un messaggio di errore, impossibile connettersi al server.

Così anche Clubhouse, è stata cacciata fuori come Facebook o Twitter. L’audio chat, era molto popolare tra gli utenti cinesi, che la utilizzavano per discutere di argomenti che su altri social non potevano discutere, a causa della censura cinese.Clubhouse è uno degli argomenti principali su Weibo Ma da ieri sera gli utenti del Dragone che cercano di aprire l’app sbattono su un messaggio di errore, impossibile connettersi al server.Così anche Clubhouse, è stata cacciata fuori come Facebook o Twitter. Reuters scrive che sui siti di e-commerce cinesi sono apparsi annunci in cui si vendono inviti all’app con prezzi dai 50 ai 400 yuan (dai 6 ai 50 euro, circa). In Italia, Clubhouse è usato quasi esclusivamente da giornalisti, esperti di strumenti digitali, è ancora in una versione di sviluppo e ci si può creare un profilo solo su invito da un altro utente.

Clubhouse chiede di avere accesso alla rubrica del telefono di chi la usa, secondo il garante per la protezione dei dati di Amburgo non soddisferebbe i requisiti del Regolamento europeo sulla privacy (GDPR).

San Valentino è in arrivo, ecco alcuni suggerimenti alternativi alla classica cena o al weekend fuori



Un puzzle

Per chi è in cerca di nuove attività da fare in casa.

Questo puzzle tondo che riproduce un’immagine della Luna è da mille pezzi e non è facile da completare, per intrattenersi in epoca di coprifuoco, su Amazon c’è anche Marte, a 20 euro.

Volendo c’è anche tutto il sistema solare, in 3D, prodotto da Ravensburger (30 euro).

Cocktails pronti

Se vi piacciono i cocktails e volete provare nuovi gusti, potete provare con Elevencocktails.Continua a leggere