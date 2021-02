Arezzo, le notizie di oggi 8 Febbraio

Virus, il bollettino: +57 nuovi casi nella provincia di Arezzo, 11 nel comune.

Quattro decessi in ospedale

Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 7 febbraio 2021 alle ore 14 del 8 Febbraio 2021

Il numero di nuovi casi positivi è di 57 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 365 tamponi.

Le persone positive in carico sono 938.



Si registrano 28 guarigioni e quattro decessi. Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo Comune Nuovi casi Arezzo 11 San Giovanni Valdarno 11 Cortona 7 Montevarchi 5 Sansepolcro 4 Bibbiena 2 Castel San Niccolò 2 Castiglion Fiorentino 2 Foiano Della Chiana 2 Poppi 2 Terranuova Bracciolini 2 Bucine 1 Civitella In Val Di Chiana 1 Loro Ciuffenna 1 Monte San Savino 1 Monterchi 1 Pieve Santo Stefano 1 Subbiano 1 Ricoveri Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 62 TI San Donato Arezzo 8 Ulteriori informazioni Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 365 Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 938 Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 682 Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 2447 Guariti Provincia di Arezzo 28 Persone Decedute Ospedale San Donato Arezzo Uomo di 86 anni Uomo di 82 anni Uomo di 68 anni Uomo di 77 anni tutti deceduti il giorno 8 febbraio 2021



Successivi accertamenti hanno fatto emergere che il soggetto fermato era residente in Italia da oltre un anno e titolare di un autolavaggio.

L'autovettura di cui si era messo alla guida era di un cliente. La sanzione è scattata per non aver provveduto a richiedere la conversione della patente straniera, oltre che per mancanza della traduzione o del permesso internazionale di guida. La patente egiziana è stata immediatamente ritirata. Già nel periodo estivo, la Polizia Municipale aveva trovato un dipendente dello stesso autolavaggio alla guida dell'autovettura di un cliente senza essere in possesso né di patente rilasciata da stato estero né di patente italiana. In quel caso, la sanzione era stata per guida senza patente.

È stato durante la normale attività di controllo che una pattuglia della Polizia Municipale ha fermato a Saione, in via Arno, una jeep condotta da un egiziano che ha consegnato una patente rilasciata dalla competente autorità egiziana quando gli è stato richiesto di mostrare la patente di guida.

Deruba il convivente conosciuto su sito di incontri e sparisce, rintracciata viene denunciata

I Carabinieri di Pieve Santo Stefano hanno denunciato in stato di libertà una donna, di origini romene, classe ‘88, per furto.

La trentenne nel 2019 si era trasferita in Valtiberina a casa di un uomo dieci anni più grande, conosciuto su un sito di incontri online



Dopo alcuni mesi di convivenza la donna ha derubato il convivente, sottraendogli alcune migliaia di Euro, per poi sparire nel nulla. Ad indagare sulla vicenda i Carabinieri che hanno ripercorso i mesi di relazione tra i due, scoprendo che la donna aveva anche mentito sul proprio nome di battesimo.

I Carabinieri sono riusciti a risalire al reale nominativo della donna perché tempo prima era stata fermata durante un servizio preventivo, da parte del Comando Stazione Carabinieri di Badia Tedalda, mentre era alla guida della macchina del proprio compagno.

Incidente stradale sulla Setteponti, ferite madre e figlia

Incidente stradale questa stamattina verso le ore 8,15 sulla Strada Provinciale 1 Setteponti ad Arezzo, presso la rotonda di Patrignone.

Un impatto fronto laterale tra due auto, ha causato il ferimento di madre e figlia.



Sul posto l’ambulanza blsd Croce Bianca di Arezzo, l’ ambulanza infermierizzata della Misericordia di Subbiano e successivamente l’ eliambulanza Pegaso 1 che ha trasportato la donna di 45 anni per politraumi all’Ospedale Le Scotte di Siena, mentre la figlia di 10 anni, dopo una sosta tecnica presso il Pronto Soccorso del San Donato è stata trasferita all’Ospedale Meyer di Firenze con l’eliambulanza Pegaso 2.

Una terza persona coinvolta non ha avuto bisogno delle cure dei sanitari.

Sul posto Polizia Municipale di Arezzo e Vigili del Fuoco.

Vaccinazione anti-COVID: appello da parte dei Medici di Famiglia

La Regione Toscana ha accolto la disponibilità da tempo data dai medici di famiglia di assicurare ai propri assistiti la vaccinazione anti-Covid, per la tutela della loro salute così come avviene per tutte le altre vaccinazioni.

La prima fase che partirà nei prossimi gironi prevede che i medici di famiglia vaccinino i propri assistiti con età uguale o superiore a 80 anni, partendo dai più anziani per arrivare poi agli ottantenni.



L'appuntamento per la vaccinazione sarà comunicato al cittadino dal suo medico che dovrà tener conto anche della effettiva disponibilità del vaccino, condizionata, come è noto a tutti, dall'effettivo arrivo delle dosi in Italia e poi dalla loro immissione nel sistema di distribuzione. I medici di famiglia pertanto si raccomandano caldamente con i propri assistiti di non telefonare per sollecitare la vaccinazione o per conoscere la data dell'appuntamento. Questa telefonata oltre che inutile per le motivazioni di cui sopra complicherebbe oltremodo la normale gestione delle telefonate sia per segreterie degli studi che per il telefono del singolo medico così da rendere difficoltosa la normale assistenza ai cittadini, come ad esempio la richiesta di farmaci o di visite.

(FIMMG Arezzo)



LE NOTIZIE “fuori dal mondo”

Abolito per quest’anno l’Atherstone Ball Game

La partita di calcio medievale, che si svolge sempre il martedì grasso, risale al medioevo e le due regole principali sono che non ti è permesso uccidere nessuno e che chi tiene la palla quando il tempo è scaduto viene dichiarato vincitore.

Il gioco onora una partita giocata tra Leicestershire e Warwickshire nel 1199, quando le squadre usavano una borsa d’oro come palla.

I negozi della città vengono chiusi in vista della messa in scena, mentre i bambini del posto possono lasciare la scuola presto quel giorno.

La partita di due ore si gioca nella via principale del paese, dove la gente si mena, volano a calci e pugni per riuscire ad avere il controllo della palla.

Uno spettacolo da trogloditi dove la gente si ammassa e che, dunque per queste ovvie ragioni, quest’anno verrà abolito.

Nel 2019, il gioco è stato etichettato dai media come “lo sport più brutale della Terra”.

Va in banca per una rapina e mostra il documento d’identità

Edner Flores Jr., 34 anni, è entrato in una filiale della PNC Bank di Chicago, intorno alle 11:45 di lunedì 25 gennaio, indossando una giacca con cappuccio, un berretto da baseball, una mascherina chirurgica e guanti bianchi.



Si è messo in fila in banca e ha aspettato che il cassiere finisse con un altro cliente: quando è arrivato il suo turno, ha consegnato una distinta in cui c'era scritto che era armato e voleva 10mila dollari. Con sangue freddo il cassiere ha schiacciato il pulsante silenzioso per l'allarme collegato alla polizia e ha preso tempo nell'attesa degli agenti.

Il cassiere ha quindi ha consegnato a Flores un assegno, sul quale indicava i “diecimila dollari” con i numeri “123456789” .

Il cassiere ha quindi chiesto a Flores di fornire una carta bancomat e una carta d’identità, che il provetto rapinatore ha consegnato, con il suo nome, la sua foto e la sua data di nascita.

La polizia è arrivata in banca dopo circa 12minuti ha recuperato i due documenti bancari e l’ID statale temporaneo, e ha trovato che corrispondeva ai suoi documenti reali con l’ufficio del Segretario di Stato dell’Illinois.

Flores ha ammesso che stava cercando di rapinare la banca e si è persino identificato in una foto di sorveglianza.



L’ex star Tyler Reks, l’ex cattivo del wrestling: “sono donna, mi chiamo Gabbi”

Il 42enne Tyler Reks, ha annunciato che da oggi è Gabbi Alon Tuft

Fino a nove anni fa era sul ring a iprofessionisti della specialità come John Cena, ora ha cambiato sesso, come racconta su Instagram postando una foto in cui si ritrae con un paio di attillati jeans stracciati, davanti a un poster di un omone barbuto e tatuato: lei stessa nella sua precedente esistenza come Tyle.