Arezzo, le notizie di oggi: 1 Settembre

Muore nel viaggio di ritorno verso Vicenza, l’arrivo dell’anziano già morto all’ospedale di Arezzo, fa scattare le indagini

Per l’uomo di 81 anni, è stata disposta l’autopsia per stabilire le cause del decesso.

L'anziano era arrivato al pronto soccorso del San Donato già cadavere, era in viaggio a bordo di un' ambulanza privata che l'anziano avrebbe prenotato per tornare a Vicenza dove era ospite in una residenza per anziani.



L’anziano viveva da solo e nelle scorse settimane aveva scelto di trascorrere un soggiorno ad Ischia, lì a causa di una caduta accidentale, era ricorso alle cure del locale pronto soccorso, da dove dopo gli accertamenti era stato dimesso.

L'81enne una volta tornato in albergo avrebbe continuato ad accusare malesseri, tanto da prendere la decisione di tornare nella residenza vicentina. Ma una volta in viaggio le sue condizioni peggiorano, al punto da far decidere a chi lo trasporta ad uscire dall'Autostrada del Sole in prossimità del casello di Arezzo, per trovare un ospedale, ma per l'81enne vicentino purtroppo non c'era più nulla da fare.

Il corpo si trova da venerdì scorso all’obitorio del San Donato, ci sarà da chiarire sulla visita in ospedale a Ischia, dopo l’infortunio, e sulle modalità del trasferimento su un mezzo non del servizio sanitario.

