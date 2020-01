Al Palasport Estra iniziativa speciale per ricordare Kobe Bryant

L’iniziativa in occasione dell’anticipo di Serie C Amen SBA-Prato

L’Amen Scuola Basket Arezzo comunica che in occasione della gara casalinga del campionato di Serie C Gold contro la Sibe Prato in programma Sabato 1 Febbraio alle ore 20.45, oltre ad effettuare il minuto di silenzio previsto dalla Federazione Italiana Pallacanestro, ci sarà un tributo al campione recentemente scomparso.

Per questo invita tutti i sostenitori amaranto a partecipare numerosi e per coloro che ne fossero in possesso ad indossare una canotta od una t shirt di Kobe Bryant alla partita.

Il tributo si svolgerà prima della palla a due che verrà alzata alle ore 20.45