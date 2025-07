The Millers vincono Arezzo Wave Toscana: punk rock californiano tra le colline toscane

Si chiamano The Millers, arrivano da Sansepolcro e Città di Castello, e hanno vinto – a sorpresa ma con pieno merito – la finale di Arezzo Wave Toscana. Dopo aver già trionfato nella versione Music School del concorso, ora entrano di diritto tra le band emergenti più promettenti della scena regionale. E lo fanno con un’energia che ha trasformato il rooftop dell’hotel New Energy in una Venice Beach tra le colline della Valdichiana.

Impossibile restare fermi durante la loro esibizione: il loro punk rock solare richiama i primi Red Hot Chili Peppers, ma con una freschezza e una grinta tipica di chi ha ancora tutto da scoprire — il più giovane, il batterista Nico, ha appena terminato la terza media. Insieme a lui sul palco: Giulia “Jijì” Sguerri (voce, 17 anni), Achille “Aky” Andreini (chitarra, 15), Massimo “Max” Betti (chitarra, 14) e Theo Tavarez (basso, 16). Un quintetto affiatato, tecnicamente preparato e dal grande carisma.

Durante il live, il pubblico ha ballato, cantato, applaudito: i brani originali dei The Millers sono coinvolgenti e trascinanti, e i doppi bis finali sono stati accolti con entusiasmo. Un suono fresco, diretto, che sa già di palchi più grandi. Il loro stile surf-punk è una ventata di West Coast sulla scena musicale toscana.

Accanto a loro, presentati con eleganza e simpatia da Sara Nocciolini, sono saliti sul podio anche i secondi ex aequo Song – Unadasola e LaMar, mentre come special guest si è esibita Violet, vincitrice dell’edizione 2024 di Arezzo Wave.

La serata è andata in onda in diretta su Amaranto Channel (canale 97), grazie al supporto di Total True, Arezzo Wave, del main sponsor TCA e dello stesso Amaranto Channel, che continuano a promuovere con passione i giovani talenti musicali del territorio.