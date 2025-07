Ponticino celebra il ciclismo giovanile con la 3ª Pieri Aligi: oltre 180 giovani in gara

Grande festa di sport a Ponticino per la terza edizione della Pieri Aligi, manifestazione di ciclismo giovanile organizzata in memoria dello storico tecnico del Pedale Toscano, scomparso prematuramente. Una calda domenica di luglio ha fatto da cornice alle tre gare in programma, suddivise tra mattina e pomeriggio, con circa 180 atleti al via.

Tra gli Allievi, emozionante volata a otto risolta in favore di Tommaso Roggi (Iperfinish), che ha preceduto il compagno di squadra Edoardo Agnini, protagonista di una straordinaria rimonta nel finale. Sul podio anche Giorgio Bramini Goretti (Gubbio), seguito da William Lauretti (Olimpia Valdarnese), Raffaele Carrara (Gubbio), Kovacs, Tomashiro e Cerofolini. I partecipanti hanno coperto 67 chilometri a una media di 38,335 km/h.

Negli Esordienti 2° anno, dominio solitario di Mattia Festuccia (Work Service), che ha tagliato il traguardo con 1’04” di vantaggio su Diego De Stefano (Butese) e 2’47” sul gruppo, regolato da Mattia Iacopi (Pedale Toscano Ponticino). Quarto posto per Daniele Brocchi (Polisportiva Albergo), mentre il campione toscano Niccolò Iacopi ha chiuso 13°.

Tra gli Esordienti 1° anno, vittoria netta di Diego Della Polla (Coltano Grube), che ha staccato di ben 2’42” il compagno di squadra Edoardo Stefanini. Terzo posto per Filippo Battistelli (Gubbio).

La manifestazione è stata organizzata in modo impeccabile dal Pedale Toscano Ponticino, società che celebra quest’anno 60 anni di attività continua nel ciclismo giovanile.