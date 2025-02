Allarme sicurezza tra Il Matto e Sant’Anastasio: segnalati movimenti sospetti nella notte

Notte di tensione tra le frazioni aretine de Il Matto e Sant’Anastasio, dove i residenti hanno segnalato la presenza di individui sospetti nei pressi delle abitazioni. L’allerta è scattata grazie alla chat di quartiere creata per monitorare la sicurezza, nata a seguito dell’ondata di furti che aveva colpito la zona in passato.

Il primo episodio si è verificato intorno alle 21 di venerdì 7 febbraio, quando le telecamere di sicurezza di un’abitazione a Il Matto hanno rilevato movimenti anomali. Due persone, vestite con abiti scuri e zaini in spalla, sono state riprese mentre si aggiravano nel giardino, apparentemente munite di strumenti per l’effrazione. L’allarme immediato del proprietario e l’intervento tempestivo dei vicini hanno costretto gli intrusi alla fuga prima dell’arrivo della polizia.

Un secondo episodio è stato segnalato intorno all’1 di notte nella vicina località di Sant’Anastasio, alimentando la preoccupazione dei residenti. La periferia sud di Arezzo era stata già bersagliata dai furti un anno fa, e ora il timore di rivivere quell’incubo torna a farsi sentire.

Il gruppo WhatsApp “SOS Sicurezza” è stato creato proprio per contrastare questa emergenza. “Abbiamo installato allarmi, telecamere e persino attivato la vigilanza privata, ma non basta. Chiediamo maggiore impegno da parte delle istituzioni per garantire la sicurezza delle nostre case”, affermano i residenti. L’appello è chiaro: servono più controlli e misure concrete per restituire tranquillità a chi vive in queste zone.