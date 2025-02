Ai Stories: Dedizioniamo!

Diciamoci la verità: la complessità non fa bene a nessuno. Non è utile. Non serve. Il tempo di capirla ed è già passata. Meglio la semplicità. Magari non sempre ci azzecca ma fai prima a cambiare rotta.

La complessità è antica. È vecchia. Troppi pensieri. Troppa fatica. Troppo sudore. Qualcuno, dice, perfino puzza. E poi: quanta polvere!

La semplicità la sciacqui con una doccia veloce. Un po’ di sapone e sei pronto per una nuova avventura.

La complicità richiede tempo, attenzione, concentrazione. E chi li ha più! Oggi il tempo basta appena a leggere un titolo. E a volte, anche per questo, è tempo sprecato.

Diciamoci la verità e diciamocela tutta: a che serve un dizionario? Tutte quelle parole! Che spreco.

Dedizioniamo. Dedizioniamo tutto a cominciare dal dizionario. Cancelliamole quelle parole vecchie, antiche, un po’ complesse. Quelle che vanno spiegate perché senza un video non si capiscono. Nessuno. Via. Eliminate.

Dedizioniamo. 800 parole sono sufficienti per una conversazione di base. Lo dicono i linguisti. Io dico che con 500 ci facciamo solo del bene.

Scriviamoci un libro? Facciamoci un meme!

Dedizioniamo. D’altronde che bisogno c’è di capire tutto? Sono millenni che cerchiamo di capire e guarda cos’è cambiato: io contro te contro lui contro noi…

Il dedizionario sarà la scommessa del futuro. Altro che IA.

Dedizionario per legge nella cartella di tutti i bambini.

Cartella leggera, bambino felice.

E togliamo la i alle camice!